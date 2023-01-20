https://ria.ru/20230120/pvo-1846345635.html

Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны

Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны - РИА Новости, 20.01.2023

Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны

Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны, сообщает в пятницу командование украинской армии. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:00

2023-01-20T18:00

2023-01-20T18:00

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны, сообщает в пятницу командование украинской армии. "По инициативе командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - говорится в сообщении командования в социальной сети.Отмечается, что на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении. Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии ранее отмечал, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к белорусской границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html

https://ria.ru/20230120/pomosch-1846315228.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины