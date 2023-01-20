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Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/pvo-1846345635.html
Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны
Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны - РИА Новости, 20.01.2023
Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны
Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны, сообщает в пятницу командование украинской армии. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:00
2023-01-20T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны, сообщает в пятницу командование украинской армии. "По инициативе командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - говорится в сообщении командования в социальной сети.Отмечается, что на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении. Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии ранее отмечал, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к белорусской границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845913492.html
https://ria.ru/20230120/pomosch-1846315228.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
18:00 20.01.2023
 
Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны

Украина объявила о создании 19 мобильных групп ПВО на северных направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБаза украинской ПВО
База украинской ПВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
База украинской ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина увеличивает количество мобильных групп ПВО на севере страны, сообщает в пятницу командование украинской армии.
"По инициативе командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - говорится в сообщении командования в социальной сети.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 11:39Специальная военная операция на Украине
Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины
Отмечается, что на первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. "Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - говорится в сообщении.
Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, отвечая на вопрос, обеспокоена ли Украина ситуацией на белорусской границе, заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.
Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии ранее отмечал, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к белорусской границе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года указывала, что развертывание совместной региональной группировки войск России и Белоруссии, о чем договорились президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин, является ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике. При этом заявления украинской стороны о якобы создании Россией в Белоруссии группировки для атаки с белорусского направления официальный представитель МИД РФ сочла попыткой выпросить у Запада больше денег и оружия.
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