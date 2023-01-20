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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве - РИА Новости, 20.01.2023
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве - РИА Новости, 20.01.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве
Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:38
2023-01-20T12:38
безопасность
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля опасения, что по Москве могут быть нанесены воздушные удары на фоне информации в СМИ, что на крышах зданий в столице установили системы ПВО.
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безопасность, россия, москва, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Песков
12:38 20.01.2023
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об установке систем ПВО на крышах зданий в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля опасения, что по Москве могут быть нанесены воздушные удары на фоне информации в СМИ, что на крышах зданий в столице установили системы ПВО.
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4 - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:38
России нужно укрепить силы ПВО и ПРО на Дальнем Востоке, считает эксперт
 
БезопасностьРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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