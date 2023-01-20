https://ria.ru/20230120/pvo-1846220806.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве - РИА Новости, 20.01.2023

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве

Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:38

2023-01-20T12:38

2023-01-20T12:38

безопасность

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля опасения, что по Москве могут быть нанесены воздушные удары на фоне информации в СМИ, что на крышах зданий в столице установили системы ПВО.

https://ria.ru/20230117/pvo-1845423053.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, москва, дмитрий песков