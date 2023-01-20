https://ria.ru/20230120/pvo-1846220806.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве - РИА Новости, 20.01.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве
Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:38
2023-01-20T12:38
2023-01-20T12:38
безопасность
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля опасения, что по Москве могут быть нанесены воздушные удары на фоне информации в СМИ, что на крышах зданий в столице установили системы ПВО.
https://ria.ru/20230117/pvo-1845423053.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, москва, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО на крышах в Москве
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об установке систем ПВО на крышах зданий в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о подготовке к возможным ударам по Москве и установке систем ПВО на крышах зданий нужно адресовать министерству обороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у Кремля опасения, что по Москве могут быть нанесены воздушные удары на фоне информации в СМИ, что на крышах зданий в столице установили системы ПВО.