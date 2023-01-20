https://ria.ru/20230120/putin-1846179154.html

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2023

Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:02

2023-01-20T11:02

2023-01-20T11:02

владимир путин

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 76%. "Скорее не доверяют" ему 15% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом. Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 11% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 13-15 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230119/dialog-1845971503.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", общество