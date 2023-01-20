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Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2023
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Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2023
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:02
2023-01-20T11:02
владимир путин
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 76%. "Скорее не доверяют" ему 15% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом. Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 11% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов. Опрос "ФОМнибус" провели 13-15 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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владимир путин, россия, фонд "общественное мнение", общество
Владимир Путин, Россия, Фонд "Общественное мнение", Общество
11:02 20.01.2023
 
Путину доверяют 76 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: Путину доверяют 76 процентов россиян, 78 процентов считают его работу хорошей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 76% россиян, 78% считают, что он хорошо работает на своем посту, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства - таких 76%. "Скорее не доверяют" ему 15% респондентов. Ещё 9% затруднились с ответом.
Считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 78% опрошенных, 11% уверены, что он работает скорее плохо. Затруднились с ответом 12% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" провели 13-15 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 14:25
Макрон посетовал, что давно не говорил с Путиным
 
Владимир ПутинРоссияФонд "Общественное мнение"Общество
 
 
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