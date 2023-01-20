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Прокуратура инициировала проверку "Русского дома" в Берлине

Прокуратура инициировала проверку "Русского дома" в Берлине - РИА Новости, 20.01.2023

Прокуратура инициировала проверку "Русского дома" в Берлине

Немецкая прокуратура начала расследование против "Русского дома" в Берлине, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:59

2023-01-20T20:59

2023-01-20T21:59

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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Немецкая прокуратура начала расследование против "Русского дома" в Берлине, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства. Заявление, на основании которого начато расследование, подал немецкий депутат от партии "Зеленые" Фолькер Бек. Он подозревает, что среди организаторов "Русского дома" есть агентство, находящееся в санкционных списках.В свою очередь, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил РИА Новости, что официальных уведомлений о прокурорской проверке "Русского дома" не приходило. Он отметил, что на данный момент вся информация о расследовании исходит только от СМИ. Шевцов при этом не исключил, что эти сведения — вброс для решения внутриполитических вопросов Германии.

https://ria.ru/20221119/primakov-1832689056.html

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в мире, берлин (город), германия, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)