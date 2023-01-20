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Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных - РИА Новости, 20.01.2023
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных
Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:21
2023-01-20T12:49
специальная военная операция на украине
происшествия
керчь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. В отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). "Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html
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происшествия, керчь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Керчь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Вооруженные силы РФ
12:21 20.01.2023 (обновлено: 12:49 20.01.2023)
 
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных

Жителю Керчи грозит до пяти лет за призывы в соцсетях убивать российских военных

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Установлено, что обвиняемый на своей персональной странице в соцсети "Одноклассники" опубликовал комментарий, содержащий призывы к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
В отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
"Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКерчьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымВооруженные силы РФ
 
 
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