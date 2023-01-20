https://ria.ru/20230120/prizyvy-1846214860.html
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных - РИА Новости, 20.01.2023
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных
Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:21
2023-01-20T12:21
2023-01-20T12:49
специальная военная операция на украине
происшествия
керчь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. В отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). "Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:21 20.01.2023 (обновлено: 12:49 20.01.2023)
Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных
Жителю Керчи грозит до пяти лет за призывы в соцсетях убивать российских военных