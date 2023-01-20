https://ria.ru/20230120/prizyvy-1846214860.html

Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных

Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных - РИА Новости, 20.01.2023

Жителя Керчи обвинили в призывах убивать российских военных

Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:21

2023-01-20T12:21

2023-01-20T12:49

специальная военная операция на украине

происшествия

керчь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Жителю Керчи грозит до пяти лет лишения свободы за призыв в соцсетях убивать российских военнослужащих, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. В отношении 48-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). "Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20221122/prizyvy-1833383199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, керчь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, вооруженные силы рф