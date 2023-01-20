https://ria.ru/20230120/prestupleniya-1846340511.html

В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности

В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 20.01.2023

В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности

Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:45

2023-01-20T17:45

2023-01-20T18:31

москва

россия

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.По данным столичного главка МВД, в 2020 году полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.Более того, в 2022 году в Москве выявили свыше 9,3 тысячи экономических преступлений, к уголовной ответственности привлекли немногим более 700 человек."Подводя итоги, (замглавы МВД) Владимир Кубышко подчеркнул, что МВД России уверенно продолжает курс на поддержание правопорядка и защиту прав граждан. Принятые ГУ МВД России по городу Москве комплексные меры по борьбе с преступностью позволили обеспечить высокий урове

https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)