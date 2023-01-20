https://ria.ru/20230120/prestupleniya-1846340511.html
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 20.01.2023
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности
Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:45
2023-01-20T17:45
2023-01-20T18:31
москва
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.По данным столичного главка МВД, в 2020 году полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.Более того, в 2022 году в Москве выявили свыше 9,3 тысячи экономических преступлений, к уголовной ответственности привлекли немногим более 700 человек."Подводя итоги, (замглавы МВД) Владимир Кубышко подчеркнул, что МВД России уверенно продолжает курс на поддержание правопорядка и защиту прав граждан. Принятые ГУ МВД России по городу Москве комплексные меры по борьбе с преступностью позволили обеспечить высокий урове
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:45 20.01.2023 (обновлено: 18:31 20.01.2023)
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности
МВД сообщило о пресечении в Москве 88 преступлений террористической направленности за год
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в пресс-центре
МВД России.
"За прошедший год полицейскими столицы было раскрыто 6736 преступлений, совершенных организованными группами. Пресечено 88 преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
По данным столичного главка МВД, в 2020 году полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Более того, в 2022 году в Москве выявили свыше 9,3 тысячи экономических преступлений, к уголовной ответственности привлекли немногим более 700 человек.
"Подводя итоги, (замглавы МВД) Владимир Кубышко подчеркнул, что МВД России уверенно продолжает курс на поддержание правопорядка и защиту прав граждан. Принятые ГУ МВД России по городу Москве комплексные меры по борьбе с преступностью позволили обеспечить высокий урове