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В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 20.01.2023
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В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 20.01.2023
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности
Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:45
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москва
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.По данным столичного главка МВД, в 2020 году полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.Более того, в 2022 году в Москве выявили свыше 9,3 тысячи экономических преступлений, к уголовной ответственности привлекли немногим более 700 человек."Подводя итоги, (замглавы МВД) Владимир Кубышко подчеркнул, что МВД России уверенно продолжает курс на поддержание правопорядка и защиту прав граждан. Принятые ГУ МВД России по городу Москве комплексные меры по борьбе с преступностью позволили обеспечить высокий урове
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москва, россия, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:45 20.01.2023 (обновлено: 18:31 20.01.2023)
 
В Москве за год пресекли 88 преступлений террористической направленности

МВД сообщило о пресечении в Москве 88 преступлений террористической направленности за год

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Почти 90 преступлений "террористической направленности" удалось пресечь в Москве в 2022 году - практически на 30 больше, чем в 2020, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.
"За прошедший год полицейскими столицы было раскрыто 6736 преступлений, совершенных организованными группами. Пресечено 88 преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
По данным столичного главка МВД, в 2020 году полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
Более того, в 2022 году в Москве выявили свыше 9,3 тысячи экономических преступлений, к уголовной ответственности привлекли немногим более 700 человек.
"Подводя итоги, (замглавы МВД) Владимир Кубышко подчеркнул, что МВД России уверенно продолжает курс на поддержание правопорядка и защиту прав граждан. Принятые ГУ МВД России по городу Москве комплексные меры по борьбе с преступностью позволили обеспечить высокий урове
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МоскваРоссияБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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