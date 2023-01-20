https://ria.ru/20230120/preparaty-1846259733.html

Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов

Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов - РИА Новости, 20.01.2023

Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов

Производство радиофармацевтических препаратов в России необходимо масштабировать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:23

2023-01-20T14:23

2023-01-20T14:23

общество

михаил мурашко

россия

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ОБНИНСК (Калужская область), 20 янв - РИА Новости. Производство радиофармацевтических препаратов в России необходимо масштабировать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Нам необходимо сегодня масштабирование этих производств", - сказал Мурашко на торжественном открытии первой в России GMP-лаборатории клеточных технологий, созданной на базе филиала НМИЦ радиологии - в МРНЦ имени А.Ф. Цыба. Министр отметил, что в 2019 году фактически был сделан первый шаг, когда был сформирован подход к радиофармацевтическим аптекам, это дало толчок по созданию препаратов на основе лютеция и актиния. В пятницу состоялось торжественное открытие инновационного научно-производственного комплекса клеточных технологий класса GMP в НМИЦ радиологии. Комплекс по производству продуктов на основе клеточных технологий является уникальным в России, его открытие позволит совершить прорыв в лечении онкологических пациентов.

https://ria.ru/20230119/statsionary-1845892473.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, россия