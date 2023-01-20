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Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов - РИА Новости, 20.01.2023
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Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов
Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов - РИА Новости, 20.01.2023
Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов
Производство радиофармацевтических препаратов в России необходимо масштабировать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:23
2023-01-20T14:23
общество
михаил мурашко
россия
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ОБНИНСК (Калужская область), 20 янв - РИА Новости. Производство радиофармацевтических препаратов в России необходимо масштабировать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Нам необходимо сегодня масштабирование этих производств", - сказал Мурашко на торжественном открытии первой в России GMP-лаборатории клеточных технологий, созданной на базе филиала НМИЦ радиологии - в МРНЦ имени А.Ф. Цыба. Министр отметил, что в 2019 году фактически был сделан первый шаг, когда был сформирован подход к радиофармацевтическим аптекам, это дало толчок по созданию препаратов на основе лютеция и актиния. В пятницу состоялось торжественное открытие инновационного научно-производственного комплекса клеточных технологий класса GMP в НМИЦ радиологии. Комплекс по производству продуктов на основе клеточных технологий является уникальным в России, его открытие позволит совершить прорыв в лечении онкологических пациентов.
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
14:23 20.01.2023
 
Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов

Глава Минздрава Мурашко призвал масштабировать производство радиофармпрепаратов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ОБНИНСК (Калужская область), 20 янв - РИА Новости. Производство радиофармацевтических препаратов в России необходимо масштабировать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Нам необходимо сегодня масштабирование этих производств", - сказал Мурашко на торжественном открытии первой в России GMP-лаборатории клеточных технологий, созданной на базе филиала НМИЦ радиологии - в МРНЦ имени А.Ф. Цыба.
Министр отметил, что в 2019 году фактически был сделан первый шаг, когда был сформирован подход к радиофармацевтическим аптекам, это дало толчок по созданию препаратов на основе лютеция и актиния.
В пятницу состоялось торжественное открытие инновационного научно-производственного комплекса клеточных технологий класса GMP в НМИЦ радиологии. Комплекс по производству продуктов на основе клеточных технологий является уникальным в России, его открытие позволит совершить прорыв в лечении онкологических пациентов.
Палата интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 10:26
Минздрав опроверг информацию о снижении затрат стационаров на лекарства
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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