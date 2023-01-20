https://ria.ru/20230120/pozhar-1846356825.html
В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке
В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке - РИА Новости, 20.01.2023
В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке
Пожарные спасли 87 человек, в том числе пять детей, при пожаре в многоэтажном доме в столице Хакасии Абакане, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:24
2023-01-20T18:24
2023-01-20T18:24
республика хакасия
происшествия
абакан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Пожарные спасли 87 человек, в том числе пять детей, при пожаре в многоэтажном доме в столице Хакасии Абакане, сообщает региональный главк МЧС. "Пожар в городе Абакане на улице Маршала Жукова ликвидирован на площади 12 квадратных метров. По предварительной информации, горели вещи в жилой комнате на двенадцатом этаже. …Звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 87 человек, из них пять детей. Самостоятельно эвакуировались 137 человек", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших в пожаре нет. Причины выясняют дознаватели МЧС. В региональном главке МЧС РИА Новости сообщили, что во время тушения один пожарный надышался дымом – его осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика хакасия, происшествия, абакан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Республика Хакасия, Происшествия, Абакан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке
В Абакане пожарные спасли 87 человек, в том числе пять детей, при возгорании в многоэтажке