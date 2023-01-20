https://ria.ru/20230120/pozhar-1846356825.html

В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке

В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке - РИА Новости, 20.01.2023

В Абакане пожарные спасли 87 человек при возгорании в многоэтажке

Пожарные спасли 87 человек, в том числе пять детей, при пожаре в многоэтажном доме в столице Хакасии Абакане, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:24

2023-01-20T18:24

2023-01-20T18:24

республика хакасия

происшествия

абакан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Пожарные спасли 87 человек, в том числе пять детей, при пожаре в многоэтажном доме в столице Хакасии Абакане, сообщает региональный главк МЧС. "Пожар в городе Абакане на улице Маршала Жукова ликвидирован на площади 12 квадратных метров. По предварительной информации, горели вещи в жилой комнате на двенадцатом этаже. …Звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 87 человек, из них пять детей. Самостоятельно эвакуировались 137 человек", - говорится в сообщении. По информации ведомства, пострадавших в пожаре нет. Причины выясняют дознаватели МЧС. В региональном главке МЧС РИА Новости сообщили, что во время тушения один пожарный надышался дымом – его осмотрели врачи, угрозы жизни и здоровью нет.

https://ria.ru/20230120/pozhar-1846330959.html

республика хакасия

абакан

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

республика хакасия, происшествия, абакан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия