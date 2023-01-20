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ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/poteri-1846250980.html
ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:56
2023-01-20T14:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества. Близ Красного Лимана в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов войск Украины."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сказали в министерстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:56 20.01.2023 (обновлено: 14:01 20.01.2023)
 
ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества. Близ Красного Лимана в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов войск Украины.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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