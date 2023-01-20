https://ria.ru/20230120/poteri-1846250980.html

ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении

ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.01.2023

ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:56

2023-01-20T13:56

2023-01-20T14:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества. Близ Красного Лимана в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов войск Украины."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф