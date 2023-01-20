13:56 20.01.2023 (обновлено: 14:01 20.01.2023)
ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 человек за сутки на Краснолиманском направлении
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев потерял за сутки более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества. Близ Красного Лимана в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов войск Украины.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка ЛНР, а также 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянского лесничества. Близ Красного Лимана в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов войск Украины.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сказали в министерстве.