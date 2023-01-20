https://ria.ru/20230120/postavki-1846178510.html

Ленобласть перенаправит поставки продукции ЛПК на внутренний рынок

Ленобласть перенаправит поставки продукции ЛПК на внутренний рынок - РИА Новости, 20.01.2023

Ленобласть перенаправит поставки продукции ЛПК на внутренний рынок

Ленинградская область готова перестроить поставки продукции лесопереработки на внутренний рынок, чтобы не только помочь со сбытом лесопромышленным предприятиям, РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:11

2023-01-20T11:11

2023-01-20T11:11

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

никита стасишин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Ленинградская область готова перестроить поставки продукции лесопереработки на внутренний рынок, чтобы не только помочь со сбытом лесопромышленным предприятиям, оказавшимся в сложной ситуации из-за санкций, но и решить ряд социальных задач, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, о готовности перенаправить поставки продукции лесопереработки сообщил губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным. Как отметил глава региона, Ленобласть также готова подключиться к пилотному проекту по применению деревянных конструкций в программе расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. "Первые многоквартирные дома из деревянных CLT-панелей уже построены на Северо-Западе, на эти строения одобрены специальные технические условия", — отметили в обладминистрации указав, что развитию деревянного домостроения в регионе будут способствовать ряд мер, которые необходимо принять на федеральном уровне. Например, упростить различные нормы и требования, в том числе по пожарной безопасности, к деревянным индивидуальным и среднеэтажным домам, а также проработать программы по стимулированию частного спроса на строительство деревянного ИЖС за счет ипотеки и субсидий."В Ленинградской области есть все возможности для развития деревянного домостроения ― собственное сырье, деревоперерабатывающие предприятия и подготовленные программы комплексного развития территорий. Кроме возведения жилых домов, можно также строить из современных деревянных материалов ФОКи, ФАПы, придорожные стоянки, детские сады и многое другое. Безопасность таких строений вызывает доверие", ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

https://ria.ru/20230119/lenoblast-1845925174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, жилье, никита стасишин