https://ria.ru/20230120/pomosch-1846316961.html

Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро

Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро - РИА Новости, 20.01.2023

Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро

Новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:43

2023-01-20T16:43

2023-01-20T16:54

специальная военная операция на украине

евросоюз

в мире

украина

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Наша задача продолжать помощь Украине, утвердить новый пакет, который составляет 500 миллионов евро", - сказал он.Источник пояснил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 января будет пытаться согласовать новый транш финансирования для вооружений Украины.Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/pomosch-1846315228.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, в мире, украина