16:43 20.01.2023 (обновлено: 16:54 20.01.2023)
Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро
Седьмой транш военной помощи ЕС на вооружения Киеву составит полмиллиарда евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Наша задача продолжать помощь Украине, утвердить новый пакет, который составляет 500 миллионов евро", - сказал он.
Источник пояснил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 января будет пытаться согласовать новый транш финансирования для вооружений Украины.
Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.