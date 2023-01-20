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Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/pomosch-1846316961.html
Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро
Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро - РИА Новости, 20.01.2023
Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро
Новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:43
2023-01-20T16:54
специальная военная операция на украине
евросоюз
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Наша задача продолжать помощь Украине, утвердить новый пакет, который составляет 500 миллионов евро", - сказал он.Источник пояснил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 января будет пытаться согласовать новый транш финансирования для вооружений Украины.Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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евросоюз, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, В мире, Украина
16:43 20.01.2023 (обновлено: 16:54 20.01.2023)
 
Источник: седьмой транш военной помощи ЕС Киеву составит полмиллиарда евро

Седьмой транш военной помощи ЕС на вооружения Киеву составит полмиллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Наша задача продолжать помощь Украине, утвердить новый пакет, который составляет 500 миллионов евро", - сказал он.
Источник пояснил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел Евросоюза 23 января будет пытаться согласовать новый транш финансирования для вооружений Украины.
Ранее в СМИ появилась информация, что Венгрия заблокировала новый седьмой транш европейской помощи на вооружение Украины. Такое финансирование осуществляется из Европейского фонда мира, на данный момент Киеву выделено уже шесть траншей на сумму 3,1 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвросоюзВ миреУкраина
 
 
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