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В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 20.01.2023
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В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 20.01.2023
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS
Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:37
2023-01-20T16:45
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон."Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", - говорится в сообщении американского военного ведомства, распространенном по итогам заседания контактной группы помощи Украине.О выделении одного из крупнейших пакетов помощи Киеву Пентагон сообщил накануне. Оборудования выделяется на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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украина, сша, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, В мире
16:37 20.01.2023 (обновлено: 16:45 20.01.2023)
 
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS

Пентагон: новый пакет помощи Украине включает системы ПВО NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон.
"Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", - говорится в сообщении американского военного ведомства, распространенном по итогам заседания контактной группы помощи Украине.
О выделении одного из крупнейших пакетов помощи Киеву Пентагон сообщил накануне. Оборудования выделяется на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
 
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