https://ria.ru/20230120/pomosch-1846315228.html

В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS

В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 20.01.2023

В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS

Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:37

2023-01-20T16:37

2023-01-20T16:45

украина

сша

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в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон."Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", - говорится в сообщении американского военного ведомства, распространенном по итогам заседания контактной группы помощи Украине.О выделении одного из крупнейших пакетов помощи Киеву Пентагон сообщил накануне. Оборудования выделяется на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, министерство обороны сша, в мире