https://ria.ru/20230120/pomosch-1846315228.html
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 20.01.2023
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS
Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:37
2023-01-20T16:37
2023-01-20T16:45
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает системы ПВО NASAMS, сообщает Пентагон."Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers", - говорится в сообщении американского военного ведомства, распространенном по итогам заседания контактной группы помощи Украине.О выделении одного из крупнейших пакетов помощи Киеву Пентагон сообщил накануне. Оборудования выделяется на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, В мире
16:37 20.01.2023 (обновлено: 16:45 20.01.2023)
В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS
Пентагон: новый пакет помощи Украине включает системы ПВО NASAMS