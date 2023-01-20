https://ria.ru/20230120/polyaki-1846257710.html
Поляки потребовали выгнать украинских беженцев из-за "оккупации Кракова"
Поляки потребовали выгнать украинских беженцев из-за "оккупации Кракова" - РИА Новости, 20.01.2023
Поляки потребовали выгнать украинских беженцев из-за "оккупации Кракова"
Читатели польского портала KRKnews пришли в ярость из-за поведения украинских беженцев, устраивающих громкие политические пикеты с использованием звуковых... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:16
2023-01-20T14:16
2023-01-20T15:01
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели польского портала KRKnews пришли в ярость из-за поведения украинских беженцев, устраивающих громкие политические пикеты с использованием звуковых систем на главной площади города Кракова.Пользователи призвали мигрантов перестать осквернять город."Я против любых политических акций украинцев в Кракове. Это туристический город, и захват главной площади — издевательство над городом. Также необходимо убрать со зданий и общественного транспорта флаги Украины", — возмутился комментатор с ником Jack."Посадите их в поезд, пусть показывают свой патриотизм на Украине", — потребовал Wojtek."Очнитесь, люди! Защищайте свою страну! Это Польша или Украина? Украинские флаги висят рядом с нашим польским?! Это беспокоит не только меня, но и многих других людей! Когда же это закончится?" — поинтересовался Asia."Украинцы, возможно, не понимают, что для нас жизнь в Польше это право, а для них — привилегия. Они тут лишь гости и должны это принять. Никто не заставляет их тут находиться", — написала ela."Бандеровцы пытаются захватить нас нашими же силами. Давайте не сдаваться", — призвал Ban der Owiec.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230120/leopard-1846226618.html
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в мире, украина, краков, польша
В мире, Украина, Краков, Польша
14:16 20.01.2023 (обновлено: 15:01 20.01.2023)
Поляки потребовали выгнать украинских беженцев из-за "оккупации Кракова"
Читатели KRKnews потребовали выгнать украинских беженцев из-за "оккупации Кракова"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Читатели польского портала KRKnews
пришли в ярость из-за поведения украинских беженцев, устраивающих громкие политические пикеты с использованием звуковых систем на главной площади города Кракова.
Пользователи призвали мигрантов перестать осквернять город.
"Я против любых политических акций украинцев в Кракове. Это туристический город, и захват главной площади — издевательство над городом. Также необходимо убрать со зданий и общественного транспорта флаги Украины", — возмутился комментатор с ником Jack.
"Посадите их в поезд, пусть показывают свой патриотизм на Украине", — потребовал Wojtek.
"Очнитесь, люди! Защищайте свою страну! Это Польша или Украина? Украинские флаги висят рядом с нашим польским?! Это беспокоит не только меня, но и многих других людей! Когда же это закончится?" — поинтересовался Asia.
"Украинцы, возможно, не понимают, что для нас жизнь в Польше это право, а для них — привилегия. Они тут лишь гости и должны это принять. Никто не заставляет их тут находиться", — написала ela.
"Прекратите украинизацию Кракова!" — пожаловался Krakus.
"Бандеровцы пытаются захватить нас нашими же силами. Давайте не сдаваться", — призвал Ban der Owiec.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с техникой становится законной целью для российской армии.