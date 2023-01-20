https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

Не навреди: главные три запрета в подкормке животных зимой

Не навреди: главные три запрета в подкормке животных зимой - РИА Новости, 20.01.2023

Не навреди: главные три запрета в подкормке животных зимой

В зимний период братья наши меньшие нуждаются в поддержке сильнее, чем весной и летом. Птицам и зверям в черте Москвы становится сложнее добывать корм, при этом РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:00

2023-01-20T10:00

2023-01-20T10:00

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дикие животные

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В зимний период братья наши меньшие нуждаются в поддержке сильнее, чем весной и летом. Птицам и зверям в черте Москвы становится сложнее добывать корм, при этом энергозатраты на его поиски значительно увеличиваются. Однако помощь со стороны людей не должна превращаться в "причинение добра": у зимней подкормки есть определенные правила и табу. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" поделились с РИА Новости основными запретами, которые не стоит нарушать, если ваша цель – помочь животным и птицам успешно пережить зиму.Запрет №1: не подкармливать в теплое времяЗимнюю подкормку животных на природных территориях Москвы рекомендуется начинать при стабильных отрицательных температурах. Помогать представителям фауны с пропитанием раньше времени (например, в теплые месяцы) не стоит – это может притупить их инстинкты, задержать на миграционном пути и в дальнейшем выработать зависимость от человека, объясняют в "Мосприроде".В ведомстве уверяют: хищные и травоядные млекопитающие, и птицы, обитающие в черте города, способны без труда добывать пропитание самостоятельно большую часть года. Ситуация осложняется, когда вырастает высота снежного покрова, и в город приходят аномальные морозы. Как правило, лучшее время для подкормки приходится на январь и февраль.Запрет №2: не кормить с рукБелки, лисы и ондатры издалека кажутся очень милыми и безобидными зверушками, однако не стоит забывать об их природе. В "Мосприроде" напоминают, что обитатели природных территорий, в первую очередь, дикие животные, не привыкшие к постоянному контакту с человеком. В незнакомой ситуации или при малейшей угрозе они будут реагировать естественным образом, то есть нападать или кусаться.Чтобы избежать неприятного контакта и потенциальной травмы, не рекомендуется кормить животных с рук – лучше воспользоваться специальными кормушками, которые ежегодно оборудуют на особо охраняемых природных территориях. Представители московской фауны смогут спокойно восполнить силы, не чувствуя угрозы со стороны человека, а горожане – полюбоваться ими с безопасного расстояния.СПРАВКАВ "Мосприроде" обращают внимание, что горожанам не рекомендуется использовать подкормку в качестве приманки для отлова животных – на особо охраняемых природных территориях города это запрещено. Находясь в зеленых зонах, следует соблюдать тишину, не включать громкую музыку, не наносить вред зеленым насаждениям и не беспокоить животных.При обнаружении травмированного животного или одинокого детеныша нельзя забирать его домой, отмечают в ведомстве. Лучше всего обратиться к специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77. Если дикое животное пострадало и нуждается в помощи, специалисты выедут на место и проведут необходимые мероприятия. Детеныша лучше оставить на месте – с большой вероятностью его родители находятся неподалеку, не стоит провоцировать их на агрессию в ответ на непрошенный контакт со стороны человека.Запрет №3: не кормить неподходящими продуктамиГолодные животные с большой вероятностью съедят и сдобу, и остатки салата, однако подобная пища негативно отразится на состоянии их здоровья и даже может стать угрозой для жизни. Горожанам следует ответственно отнестись к выбору продуктов для подкормки, чтобы не навредить представителям московской фауны.Во-первых, советуют в "Мосприроде", животных нельзя подкармливать испорченными продуктами.Во-вторых, ни птицам, ни млекопитающим не рекомендуется предлагать мучные и сдобные изделия даже первой свежести.В-третьих, следует избежать соленых, жареных, копченых и перченых изделий – высокое содержание сахаров и жиров опасно для животных.Грызунам подойдут сырые грецкие орехи и фундук, сушеные ягоды и грибы, желуди. Птицы по достоинству оценят нежареные и несоленые семена подсолнечника, овсяные хлопья или специальные зерновые и крупяные смеси, которые можно купить в магазинах зоотоваров.

https://ria.ru/20220218/zhivotnye-1773065002.html

https://ria.ru/20201022/mospriroda-1580671331.html

https://ria.ru/20181017/1530835383.html

https://realty.ria.ru/20190322/1552019866.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, дикие животные