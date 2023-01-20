https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846232083.html
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:07
2023-01-20T13:07
2023-01-20T13:07
в мире
ллойд остин
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. "Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется", - сказал Остин в ходе конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона. По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, украина, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Украина, Министерство обороны США
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву
Глава Пентагона Остин: поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется