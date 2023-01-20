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В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
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В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:07
2023-01-20T13:07
в мире
ллойд остин
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. "Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется", - сказал Остин в ходе конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона. По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".
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украина
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в мире, ллойд остин, украина, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Украина, Министерство обороны США
13:07 20.01.2023
 
В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву

Глава Пентагона Остин: поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется.
"Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется", - сказал Остин в ходе конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона.
По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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В миреЛлойд ОстинУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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