https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846232083.html

В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву

В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву - РИА Новости, 20.01.2023

В США рассказали, как долго будут оказывать военную помощь Киеву

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:07

2023-01-20T13:07

2023-01-20T13:07

в мире

ллойд остин

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. "Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется", - сказал Остин в ходе конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона. По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира".

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ллойд остин, украина, министерство обороны сша