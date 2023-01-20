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В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ
В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023
В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ
В городе Янина на севере Греции 29-летний россиянин пытался сбежать из автомобиля для перевозки заключенных, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:02
2023-01-20T11:02
2023-01-20T11:02
в мире
греция
янина
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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. В городе Янина на севере Греции 29-летний россиянин пытался сбежать из автомобиля для перевозки заключенных, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. "В четверг днем в центре Янины российскому заключенному удалось сбежать после явки в суд в тот момент, когда его вели в машину для возвращения в тюрьму Ставраки. 29-летний мужчина отбывает тюремный срок за перевозку мигрантов на паруснике в Италию", - сообщает агентство. После окончания судебного разбирательства по делу в апелляционном суде Янины заключенный в момент, когда его вели в машину, хотя и был в наручниках, сумел толкнуть сотрудника тюремного учреждения и сбежать в узкие улицы города. Немедленно на задержание были направлены полицейские на мотоциклах, и через несколько минут россиянин был арестован, сообщает агентство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, янина
В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ
АМНА: в Греции заключенный россиянин пытался сбежать во время перевозки в тюрьму
АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости.
В городе Янина на севере Греции 29-летний россиянин пытался сбежать из автомобиля для перевозки заключенных, сообщает Афинское агентство новостей АМНА
.
"В четверг днем в центре Янины российскому заключенному удалось сбежать после явки в суд в тот момент, когда его вели в машину для возвращения в тюрьму Ставраки. 29-летний мужчина отбывает тюремный срок за перевозку мигрантов на паруснике в Италию", - сообщает агентство.
После окончания судебного разбирательства по делу в апелляционном суде Янины заключенный в момент, когда его вели в машину, хотя и был в наручниках, сумел толкнуть сотрудника тюремного учреждения и сбежать в узкие улицы города.
Немедленно на задержание были направлены полицейские на мотоциклах, и через несколько минут россиянин был арестован, сообщает агентство.