https://ria.ru/20230120/pobeg-1846179274.html

В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ

В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023

В Греции заключенный россиянин попытался сбежать, сообщили СМИ

В городе Янина на севере Греции 29-летний россиянин пытался сбежать из автомобиля для перевозки заключенных, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:02

2023-01-20T11:02

2023-01-20T11:02

в мире

греция

янина

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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. В городе Янина на севере Греции 29-летний россиянин пытался сбежать из автомобиля для перевозки заключенных, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. "В четверг днем в центре Янины российскому заключенному удалось сбежать после явки в суд в тот момент, когда его вели в машину для возвращения в тюрьму Ставраки. 29-летний мужчина отбывает тюремный срок за перевозку мигрантов на паруснике в Италию", - сообщает агентство. После окончания судебного разбирательства по делу в апелляционном суде Янины заключенный в момент, когда его вели в машину, хотя и был в наручниках, сумел толкнуть сотрудника тюремного учреждения и сбежать в узкие улицы города. Немедленно на задержание были направлены полицейские на мотоциклах, и через несколько минут россиянин был арестован, сообщает агентство.

https://ria.ru/20220706/zaklyuchennyy-1800684393.html

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янина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, янина