https://ria.ru/20230120/platon-1846328760.html

Тариф "Платона" с февраля вырастет ниже запланированного

Тариф "Платона" с февраля вырастет ниже запланированного - РИА Новости, 20.01.2023

Тариф "Платона" с февраля вырастет ниже запланированного

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован ниже... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:10

2023-01-20T17:10

2023-01-20T17:34

экономика

россия

платон

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован ниже запланированного: на 30 копеек вместо 44 копеек, до 2,84 рубля за километр пробега, говорится в сообщении Роставтодора."В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. N 843 с 1 февраля 2023 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 2,84 рубля за км пробега. Текущий размер платы - 2,54 рубля за км пробега", - отмечается в сообщении.Тариф "Платона" ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. "Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,94%, что позволило провести индексацию платы в госсистеме "Платон" ниже прогнозного значения - повышение тарифа составило 30 копеек вместо 44 копеек", - пояснили в ведомстве.В Минтрансе РФ в свою очередь уточнили, что в случае неприменения ежегодной индексации тарифа Федеральный дорожный фонд в 2023 году не получит 4 миллиарда рублей: на эти деньги можно отремонтировать порядка 200 км автомобильных дорог.Также в министерстве подчеркнули, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. "Например, 20-тонная фура возит сок (19 тыс. пакетов) на расстояние 480 км по маршруту Вологда–Москва. С учетом индексации тарифа "Платона" на 30 копеек с 2,54 руб./км до 2,84 руб./км увеличение стоимости перевозки составит 145 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одного пакета сока на 0,8 копейки", - привели пример в пресс-службе.На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано более 763 тысяч грузоперевозчиков и более 1,7 миллиона большегрузов. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 миллиарда рублей, они были направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

https://ria.ru/20230113/pyanye-1844656622.html

https://ria.ru/20221022/rezina-1825837598.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, платон, федеральная служба государственной статистики (росстат)