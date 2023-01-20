https://ria.ru/20230120/patriot-1846397447.html

Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 20.01.2023

Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T22:07

2023-01-20T22:07

2023-01-20T22:07

в мире

украина

нидерланды

нато

f-16

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Ранее голландские власти заявили, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16. Кроме того, там не исключают возможность оплаты поставки немецких танков Leopard для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/tanki-1846315658.html

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в мире, украина, нидерланды, нато, f-16, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )