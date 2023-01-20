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Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 20.01.2023
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Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot
Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 20.01.2023
Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot
Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:07
2023-01-20T22:07
в мире
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нидерланды
нато
f-16
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Ранее голландские власти заявили, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16. Кроме того, там не исключают возможность оплаты поставки немецких танков Leopard для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230120/tanki-1846315658.html
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в мире, украина, нидерланды, нато, f-16, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Нидерланды, НАТО, F-16, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
22:07 20.01.2023
 
Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Минобороны Нидерландов сообщило о поставке Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
ЗРК Patriot. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды участвуют в проекте сотрудничества с США и Германией по поставкам на Украину ЗРК Patriot, включая боеприпасы, обучение и детали для обслуживания… Это означает, что Нидерланды поставят (Украине) две пусковые установки и некоторое количество ракет", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).
Ранее голландские власти заявили, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16. Кроме того, там не исключают возможность оплаты поставки немецких танков Leopard для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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