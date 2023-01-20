Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot
Минобороны Нидерландов сообщило о поставке Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinЗРК Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
ЗРК Patriot. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды участвуют в проекте сотрудничества с США и Германией по поставкам на Украину ЗРК Patriot, включая боеприпасы, обучение и детали для обслуживания… Это означает, что Нидерланды поставят (Украине) две пусковые установки и некоторое количество ракет", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей Нидерландов (нижней палате парламента).
Ранее голландские власти заявили, что Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16. Кроме того, там не исключают возможность оплаты поставки немецких танков Leopard для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.