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Российская армия пресекает попытки контрнаступления ВСУ под Ореховом - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/orekhov-1846277473.html
Российская армия пресекает попытки контрнаступления ВСУ под Ореховом
Российская армия пресекает попытки контрнаступления ВСУ под Ореховом - РИА Новости, 20.01.2023
Российская армия пресекает попытки контрнаступления ВСУ под Ореховом
Попытки украинских войск пойти в контрнаступление под Ореховым и вернуть контроль над утраченными накануне четырьмя селами пресекаются, сообщил РИА Новости член РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:58
2023-01-20T14:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
запорожье
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Попытки украинских войск пойти в контрнаступление под Ореховым и вернуть контроль над утраченными накануне четырьмя селами пресекаются, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Рогов заявил агентству, что российские войска перешли в локальное наступление в районе запорожского города Орехов, удалось взять под оперативный контроль четыре села. Сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое, находящегося в 25 километрах западнее Орехова. "Все четыре населенных пункта находятся под нашим огневым контролем. Боевики ВСУ пытаются организовать контрнаступление, чтобы отбить утраченные позиции, но их попытки тут же подавляются. Позиции мы удерживаем. Боестолкновения продолжаются", - сказал Рогов. Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, запорожье, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожье, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
14:58 20.01.2023
 
Российская армия пресекает попытки контрнаступления ВСУ под Ореховом

Рогов: российская армия пресекает попытки контрнаступления украинских войск под Ореховом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Попытки украинских войск пойти в контрнаступление под Ореховым и вернуть контроль над утраченными накануне четырьмя селами пресекаются, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявил агентству, что российские войска перешли в локальное наступление в районе запорожского города Орехов, удалось взять под оперативный контроль четыре села. Сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое, находящегося в 25 километрах западнее Орехова.
"Все четыре населенных пункта находятся под нашим огневым контролем. Боевики ВСУ пытаются организовать контрнаступление, чтобы отбить утраченные позиции, но их попытки тут же подавляются. Позиции мы удерживаем. Боестолкновения продолжаются", - сказал Рогов.
Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожьеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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