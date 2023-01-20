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Полянский оценил объективность ООН - РИА Новости, 20.01.2023
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Полянский оценил объективность ООН
Полянский оценил объективность ООН - РИА Новости, 20.01.2023
Полянский оценил объективность ООН
Влияние Запада на ООН велико, но организация как может пытается быть объективной, РФ работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и указывает на... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T23:14
2023-01-20T23:14
в мире
оон
донбасс
украина
антониу гутерреш
дмитрий полянский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Влияние Запада на ООН велико, но организация как может пытается быть объективной, РФ работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и указывает на важность независимой и объективной оценки, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Влияние Запада (на ООН - ред.) очень велико, и не только на руководящем уровне, но и на уровне персонала менее значимого. Тем не менее организация как может пытается быть объективной", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "Мы работаем и с генеральным секретарем (Антониу Гутеррешем - ред.), который португалец, но тем не менее, он должен быть независимым и объективным в своих оценках. Далеко не всегда это случается, и мы ему на это прямо указываем", - добавил Полянский. Он подчеркнул, что несмотря на "всю слабость организации, ООН отражает тот мир, в котором мы живем". "Она (площадка ООН - ред.) не может быть лучше этого мира по определению. В Совбезе, конечно, доминируют западные страны, и это как раз одно из направлений реформы СБ ООН, которое мы поддерживаем, что в нем должна быть повышена представленность государств развивающихся, у которых есть собственная позиция и которые не придерживаются блоковых западных подходов", - отметил Полянский. "ООН все равно важна. Сейчас это практически единственная площадка, с которой мы можем без купюр, без цензуры доносить правду о том, что происходит в Донбассе, на Украине, о причинах, побудивших нас начать СВО, ну и по многим другим вопросам", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html
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в мире, оон, донбасс, украина, антониу гутерреш, дмитрий полянский
В мире, ООН, Донбасс, Украина, Антониу Гутерреш, Дмитрий Полянский
23:14 20.01.2023
 
Полянский оценил объективность ООН

Полянский заявил об объективности ООН, несмотря на влияние Запада

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Влияние Запада на ООН велико, но организация как может пытается быть объективной, РФ работает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и указывает на важность независимой и объективной оценки, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Влияние Запада (на ООН - ред.) очень велико, и не только на руководящем уровне, но и на уровне персонала менее значимого. Тем не менее организация как может пытается быть объективной", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 01:06
Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом
"Мы работаем и с генеральным секретарем (Антониу Гутеррешем - ред.), который португалец, но тем не менее, он должен быть независимым и объективным в своих оценках. Далеко не всегда это случается, и мы ему на это прямо указываем", - добавил Полянский.
Он подчеркнул, что несмотря на "всю слабость организации, ООН отражает тот мир, в котором мы живем".
"Она (площадка ООН - ред.) не может быть лучше этого мира по определению. В Совбезе, конечно, доминируют западные страны, и это как раз одно из направлений реформы СБ ООН, которое мы поддерживаем, что в нем должна быть повышена представленность государств развивающихся, у которых есть собственная позиция и которые не придерживаются блоковых западных подходов", - отметил Полянский.
"ООН все равно важна. Сейчас это практически единственная площадка, с которой мы можем без купюр, без цензуры доносить правду о том, что происходит в Донбассе, на Украине, о причинах, побудивших нас начать СВО, ну и по многим другим вопросам", - резюмировал он.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 00:17
ООН проведет встречу по теме войны Киева против народа Донбасса
 
В миреООНДонбассУкраинаАнтониу ГутеррешДмитрий Полянский
 
 
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