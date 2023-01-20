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ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/oon-1846276840.html
ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни
ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023
ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни
ООН предупредила стороны конфликта на Украине, что в ближайшие дни несколько гуманитарных конвоев будут отправлены в окрестности Соледара в ДНР, которые еще... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:54
2023-01-20T15:19
оон
соледар
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости. ООН предупредила стороны конфликта на Украине, что в ближайшие дни несколько гуманитарных конвоев будут отправлены в окрестности Соледара в ДНР, которые еще находятся под контролем украинских войск, говорится в пресс-релизе пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Лаерке.Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". В ООН в пятницу утром сообщили, что отправили из Днепропетровска первый гуманитарный конвой в контролируемые Киевом районы близ Соледара. Указывалось, что в автоколонне находится гуманитарная помощь на 800 человек."Мы заранее уведомили стороны конфликта о нашем перемещении через систему гуманитарного уведомления. Организации по оказанию помощи на Украине, координируемые УКГБ ООН, стремятся увеличить количество межведомственных автоколонн в районы, близкие к линии фронта на Украине, где потребности остры. В ближайшие дни ожидается еще больше конвоев", - приводятся в пресс-релизе слова Лаерке.Он уточнил, что эта помощь была оказана ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции, а также Всемирной продовольственной программой. "В настоящее время в самом городе Соледар не ожидается ни одного конвоя", - ответил пресс-секретарь УКГВ на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе брифинга для журналистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html
https://ria.ru/20230120/oon-1846131610.html
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оон, соледар, в мире, украина, россия
ООН, Соледар, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
14:54 20.01.2023 (обновлено: 15:19 20.01.2023)
 
ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни

ООН сообщила, что в ближайшие дни направит несколько гуманитарных конвоев в район Соледара

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости. ООН предупредила стороны конфликта на Украине, что в ближайшие дни несколько гуманитарных конвоев будут отправлены в окрестности Соледара в ДНР, которые еще находятся под контролем украинских войск, говорится в пресс-релизе пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Лаерке.
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". В ООН в пятницу утром сообщили, что отправили из Днепропетровска первый гуманитарный конвой в контролируемые Киевом районы близ Соледара. Указывалось, что в автоколонне находится гуманитарная помощь на 800 человек.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 23:02Специальная военная операция на Украине
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
"Мы заранее уведомили стороны конфликта о нашем перемещении через систему гуманитарного уведомления. Организации по оказанию помощи на Украине, координируемые УКГБ ООН, стремятся увеличить количество межведомственных автоколонн в районы, близкие к линии фронта на Украине, где потребности остры. В ближайшие дни ожидается еще больше конвоев", - приводятся в пресс-релизе слова Лаерке.
Он уточнил, что эта помощь была оказана ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции, а также Всемирной продовольственной программой. "В настоящее время в самом городе Соледар не ожидается ни одного конвоя", - ответил пресс-секретарь УКГВ на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе брифинга для журналистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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ООН проведет встречу по теме войны Киева против народа Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеООНСоледарВ миреУкраинаРоссия
 
 
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