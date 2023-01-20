https://ria.ru/20230120/oon-1846276840.html

ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни

ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни - РИА Новости, 20.01.2023

ООН направит гуманитарные конвои в район Соледара в ближайшие дни

ООН предупредила стороны конфликта на Украине, что в ближайшие дни несколько гуманитарных конвоев будут отправлены в окрестности Соледара в ДНР, которые еще... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:54

2023-01-20T14:54

2023-01-20T15:19

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ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости. ООН предупредила стороны конфликта на Украине, что в ближайшие дни несколько гуманитарных конвоев будут отправлены в окрестности Соледара в ДНР, которые еще находятся под контролем украинских войск, говорится в пресс-релизе пресс-секретаря Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Лаерке.Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". В ООН в пятницу утром сообщили, что отправили из Днепропетровска первый гуманитарный конвой в контролируемые Киевом районы близ Соледара. Указывалось, что в автоколонне находится гуманитарная помощь на 800 человек."Мы заранее уведомили стороны конфликта о нашем перемещении через систему гуманитарного уведомления. Организации по оказанию помощи на Украине, координируемые УКГБ ООН, стремятся увеличить количество межведомственных автоколонн в районы, близкие к линии фронта на Украине, где потребности остры. В ближайшие дни ожидается еще больше конвоев", - приводятся в пресс-релизе слова Лаерке.Он уточнил, что эта помощь была оказана ВОЗ, ЮНИСЕФ, Международной организацией по миграции, а также Всемирной продовольственной программой. "В настоящее время в самом городе Соледар не ожидается ни одного конвоя", - ответил пресс-секретарь УКГВ на вопрос корреспондента РИА Новости в ходе брифинга для журналистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html

https://ria.ru/20230120/oon-1846131610.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оон, соледар, в мире, украина, россия