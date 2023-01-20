https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html
Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом
Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом - РИА Новости, 20.01.2023
Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом
Идея создания "трибунала" против России по событиям на Украине, которую пытается продвигать Киев и западные страны, является лишь PR-ходом - единственная... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T01:06
2023-01-20T01:06
2023-01-20T01:06
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фархан хак
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ООН, 20 янв - РИА Новости. Идея создания "трибунала" против России по событиям на Украине, которую пытается продвигать Киев и западные страны, является лишь PR-ходом - единственная структура, способная создать трибунал, решения которого носили бы принудительный характер, - это Совет Безопасности ООН, и там у России право вето, сообщил РИА Новости дипломат в одной из делегаций в ООН. В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву". Как заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, "любой трибунал нуждается в получении мандата от структуры, в которую входят страны-члены". "Каждый раз, когда создавался какой-либо трибунал, он создавался одним из органов ООН, состоящим из стран-членов – это может быть Генассамблея, может быть Совет Безопасности, Совет по правам человека. В итоге нужен мандат от одного из этих органов", - сказал Хак. Между тем, как рассказал РИА Новости дипломат одной из стран в ООН, "трибуналы в истории создавал только Совет Безопасности". "Потому что только Совет Безопасности, действующий по главе 7 Устава ООН, может принимать решения, обязательные (принудительные) для государств", - сказал он. Очевидно, что в СБ Россия наложит вето инициативу по созданию антироссийского трибунала. Что касается Генассамблеи, то ее решения носят для государств сугубо рекомендательный характер. "Естественно, это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет", - заявил он. В принципе, по его словам, создать подобный "трибунал" может кто угодно, в том числе региональная организация, например Совет Европы, но тогда к неэффективности и неспособности принимать принудительные решения добавится еще и региональный характер (меньший авторитет), пояснил дипломат. Резолюция ГА ООН в случае принятия только странами Запада при массовом воздержании всех остальных также будет указывать на сугубо региональный характер инициативы и едва ли будет обладать авторитетом. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230109/nebenzya-1843776324.html
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в мире, фархан хак, россия, украина, киев, евросоюз, оон, сергей вершинин, геннадий гатилов
В мире, Фархан Хак, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, ООН, Сергей Вершинин, Геннадий Гатилов
Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом
Дипломат в ООН: идея создания "трибунала" против России является лишь PR-ходом
ООН, 20 янв - РИА Новости. Идея создания "трибунала" против России по событиям на Украине, которую пытается продвигать Киев и западные страны, является лишь PR-ходом - единственная структура, способная создать трибунал, решения которого носили бы принудительный характер, - это Совет Безопасности ООН, и там у России право вето, сообщил РИА Новости дипломат в одной из делегаций в ООН.
В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву".
Как заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак
, "любой трибунал нуждается в получении мандата от структуры, в которую входят страны-члены". "Каждый раз, когда создавался какой-либо трибунал, он создавался одним из органов ООН, состоящим из стран-членов – это может быть Генассамблея, может быть Совет Безопасности, Совет по правам человека. В итоге нужен мандат от одного из этих органов", - сказал Хак.
Между тем, как рассказал РИА Новости дипломат одной из стран в ООН, "трибуналы в истории создавал только Совет Безопасности". "Потому что только Совет Безопасности, действующий по главе 7 Устава ООН, может принимать решения, обязательные (принудительные) для государств", - сказал он.
Очевидно, что в СБ Россия наложит вето инициативу по созданию антироссийского трибунала. Что касается Генассамблеи, то ее решения носят для государств сугубо рекомендательный характер.
"Соответственно, созданный на основе такой резолюции орган, даже если назвать его "трибуналом", на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест", - пояснил собеседник агентства.
"Естественно, это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет", - заявил он.
В принципе, по его словам, создать подобный "трибунал" может кто угодно, в том числе региональная организация, например Совет Европы, но тогда к неэффективности и неспособности принимать принудительные решения добавится еще и региональный характер (меньший авторитет), пояснил дипломат.
Резолюция ГА ООН в случае принятия только странами Запада при массовом воздержании всех остальных также будет указывать на сугубо региональный характер инициативы и едва ли будет обладать авторитетом.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин
заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов
заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН
требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС
"трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева
в военных преступлениях на территории Украины
. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.