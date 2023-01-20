https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html

Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом

Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом - РИА Новости, 20.01.2023

Дипломат в ООН назвал идею антироссийского "трибунала" PR-ходом

Идея создания "трибунала" против России по событиям на Украине, которую пытается продвигать Киев и западные страны, является лишь PR-ходом - единственная... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T01:06

2023-01-20T01:06

2023-01-20T01:06

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ООН, 20 янв - РИА Новости. Идея создания "трибунала" против России по событиям на Украине, которую пытается продвигать Киев и западные страны, является лишь PR-ходом - единственная структура, способная создать трибунал, решения которого носили бы принудительный характер, - это Совет Безопасности ООН, и там у России право вето, сообщил РИА Новости дипломат в одной из делегаций в ООН. В четверг Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву". Как заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, "любой трибунал нуждается в получении мандата от структуры, в которую входят страны-члены". "Каждый раз, когда создавался какой-либо трибунал, он создавался одним из органов ООН, состоящим из стран-членов – это может быть Генассамблея, может быть Совет Безопасности, Совет по правам человека. В итоге нужен мандат от одного из этих органов", - сказал Хак. Между тем, как рассказал РИА Новости дипломат одной из стран в ООН, "трибуналы в истории создавал только Совет Безопасности". "Потому что только Совет Безопасности, действующий по главе 7 Устава ООН, может принимать решения, обязательные (принудительные) для государств", - сказал он. Очевидно, что в СБ Россия наложит вето инициативу по созданию антироссийского трибунала. Что касается Генассамблеи, то ее решения носят для государств сугубо рекомендательный характер. "Естественно, это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет", - заявил он. В принципе, по его словам, создать подобный "трибунал" может кто угодно, в том числе региональная организация, например Совет Европы, но тогда к неэффективности и неспособности принимать принудительные решения добавится еще и региональный характер (меньший авторитет), пояснил дипломат. Резолюция ГА ООН в случае принятия только странами Запада при массовом воздержании всех остальных также будет указывать на сугубо региональный характер инициативы и едва ли будет обладать авторитетом. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230109/nebenzya-1843776324.html

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

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в мире, фархан хак, россия, украина, киев, евросоюз, оон, сергей вершинин, геннадий гатилов