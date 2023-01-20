https://ria.ru/20230120/oon-1846131610.html

ООН проведет встречу по теме войны Киева против народа Донбасса

ООН проведет встречу по теме войны Киева против народа Донбасса - РИА Новости, 20.01.2023

ООН проведет встречу по теме войны Киева против народа Донбасса

Неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу по инициативе России, начало мероприятия... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T00:17

2023-01-20T00:17

2023-01-20T00:17

в мире

василий небензя

донбасс

россия

киев

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совет безопасности оон

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ООН, 20 янв – РИА Новости. Неформальное заседание СБ ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса, пройдет в пятницу по инициативе России, начало мероприятия в 10:00 (18:00 мск). Тема встречи: "Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее". Как сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в мероприятии примут участие испанский журналист Энрике Рефойо, эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле и общественный активист из Донецка Майя Пирогова. Помимо докладчиков на заседании выступит постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, в ходе встречи постпредство РФ планирует рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года, к чему стремились и как добивались этого дончане. По его мнению, для всех государств, и в первую очередь для новых членов Совбеза, а также всех интересующихся будет чрезвычайно полезно "из первых уст" ознакомиться со свидетельствами очевидцев и посетивших Донбасс иностранных журналистов и исследователей. Как отмечают в постпредстве РФ, мероприятие направлено на предоставление участникам всестороннего анализа предыстории, первопричин, хода и нынешнего состояния систематической войны киевского режима против народа Донбасса. "Пока западные СМИ продвигают искаженную картину, отличающуюся дезинформацией и фейковыми новостями, участники услышат мнения политологов, журналистов и уроженцев Донбасса, которые непосредственно столкнулись с жестокой реальностью жизни мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, изучили их истинные мотивы и стремления", - сообщило постпредство. Ознакомление с первопричинами конфликта путем анализа из первых рук является ключом к пониманию причин и целей специальной военной операции РФ, отмечают в российской миссии.

https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845575094.html

донбасс

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в мире, василий небензя, донбасс, россия, киев, оон, совет безопасности оон