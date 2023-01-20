https://ria.ru/20230120/okkupatsiya-1846141200.html

Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией"

Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией" - РИА Новости, 20.01.2023

Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией"

Пикеты украинцев на главной площади польского Кракова вызвали возмущение у местных националистов, сообщил городской портал KRKnews. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T04:50

2023-01-20T04:50

2023-01-20T15:12

в мире

краков

польша

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пикеты украинцев на главной площади польского Кракова вызвали возмущение у местных националистов, сообщил городской портал KRKnews.Националисты потребовали от властей "немедленно положить конец ситуации", которая "причиняет боль и шокирует" как жителей, так и гостей города.Украинцы, как говорится в статье, регулярно проводят пикеты на площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу. Националисты из движения "16 постулатов" призвали городские власти "прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами".Горожане, недовольные выступлениями беженцев, отметили, что те используют польские флаги и выкрикивают бандеровские лозунги. По мнению жителей Кракова, это имеет признаки "оскорбления того, что свято для поляков". Авторы обращения к местным властям также выступили с утверждением, что в последнее время участники украинских акций стали выдвигать жителям Польши "вполне конкретные политические требования", требуя отдать все оружие Киеву, так как поляки "не отдают жизни".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/bezhenka-1845866606.html

https://ria.ru/20230119/moravetskiy-1846118767.html

краков

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в мире, краков, польша