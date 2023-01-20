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Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией" - РИА Новости, 20.01.2023
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Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией"
Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией" - РИА Новости, 20.01.2023
Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией"
Пикеты украинцев на главной площади польского Кракова вызвали возмущение у местных националистов, сообщил городской портал KRKnews. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:50
2023-01-20T15:12
в мире
краков
польша
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пикеты украинцев на главной площади польского Кракова вызвали возмущение у местных националистов, сообщил городской портал KRKnews.Националисты потребовали от властей "немедленно положить конец ситуации", которая "причиняет боль и шокирует" как жителей, так и гостей города.Украинцы, как говорится в статье, регулярно проводят пикеты на площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу. Националисты из движения "16 постулатов" призвали городские власти "прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами".Горожане, недовольные выступлениями беженцев, отметили, что те используют польские флаги и выкрикивают бандеровские лозунги. По мнению жителей Кракова, это имеет признаки "оскорбления того, что свято для поляков". Авторы обращения к местным властям также выступили с утверждением, что в последнее время участники украинских акций стали выдвигать жителям Польши "вполне конкретные политические требования", требуя отдать все оружие Киеву, так как поляки "не отдают жизни".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/bezhenka-1845866606.html
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в мире, краков, польша
В мире, Краков, Польша
04:50 20.01.2023 (обновлено: 15:12 20.01.2023)
 
Поляки потребовали покончить с украинской "оккупацией"

KRKnews: в Кракове потребовали остановить "оккупацию" главной площади украинцами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГородская площадь Кракова
Городская площадь Кракова - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Городская площадь Кракова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пикеты украинцев на главной площади польского Кракова вызвали возмущение у местных националистов, сообщил городской портал KRKnews.

"Два раза в день всю неделю небольшая, но громкая группа людей устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места", — заявили они.

Националисты потребовали от властей "немедленно положить конец ситуации", которая "причиняет боль и шокирует" как жителей, так и гостей города.
Украинцы, как говорится в статье, регулярно проводят пикеты на площади перед памятником писателю Адаму Мицкевичу. Националисты из движения "16 постулатов" призвали городские власти "прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова неприятными иностранцами".
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Горожане, недовольные выступлениями беженцев, отметили, что те используют польские флаги и выкрикивают бандеровские лозунги. По мнению жителей Кракова, это имеет признаки "оскорбления того, что свято для поляков".
Авторы обращения к местным властям также выступили с утверждением, что в последнее время участники украинских акций стали выдвигать жителям Польши "вполне конкретные политические требования", требуя отдать все оружие Киеву, так как поляки "не отдают жизни".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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