https://ria.ru/20230120/okean-1846268951.html
Доминиканец провел 24 дня в открытом океане без еды
Доминиканец провел 24 дня в открытом океане без еды - РИА Новости, 20.01.2023
Доминиканец провел 24 дня в открытом океане без еды
Доминиканец на парусной лодке потерялся в колумбийских водах и пережил 24 дня, питаясь кетчупом, прежде чем его обнаружили спасатели, сообщили военно-морские... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:36
2023-01-20T14:36
2023-01-20T14:38
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колумбия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Доминиканец на парусной лодке потерялся в колумбийских водах и пережил 24 дня, питаясь кетчупом, прежде чем его обнаружили спасатели, сообщили военно-морские силы Колумбии. "У меня не было еды. Была только бутылка кетчупа, чесночный порошок и бульонные кубики. Я смешал все это с небольшим количеством воды, чтобы пережить эти 24 дня в море", — заявил 47-летний Элвис Франсуа в видео, опубликованном ВМС Колумбии.Франсуа работал над ремонтом своей парусной лодки на карибском острове Сен-Мартен в декабре 2022 года, когда погода испортилась и его унесло в море, сообщили в ВМС. "Не имея никаких знаний о навигации, он потерялся и дезориентировался в море. Его усилия по маневрированию судном и оборудованием на борту оказались безрезультатными", — говорится в сообщении. По словам Франсуа, мимо него часто проплывали другие лодки. Доминиканец пытался остановить их и даже зажег огонь на своем судне, но его никто не видел. В итоге потерпевшего заметил самолет, который затем дал сингал ВМС Колумбии. У доминиканца было вырезано слово "помощь" на корпусе лодки, когда ее обнаружили в 120 морских милях (222 километрах) к северо-западу от Пуэрто-Боливара.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, колумбия
14:36 20.01.2023 (обновлено: 14:38 20.01.2023)
Доминиканец провел 24 дня в открытом океане без еды
Доминиканец провел 24 дня в открытом океане, питаясь кетчупом и бульонными кубиками
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Доминиканец на парусной лодке потерялся в колумбийских водах и пережил 24 дня, питаясь кетчупом, прежде чем его обнаружили спасатели, сообщили военно-морские силы Колумбии.
"У меня не было еды. Была только бутылка кетчупа, чесночный порошок и бульонные кубики. Я смешал все это с небольшим количеством воды, чтобы пережить эти 24 дня в море", — заявил 47-летний Элвис Франсуа в видео, опубликованном ВМС Колумбии.
Франсуа работал над ремонтом своей парусной лодки на карибском острове Сен-Мартен в декабре 2022 года, когда погода испортилась и его унесло в море, сообщили в ВМС. "Не имея никаких знаний о навигации, он потерялся и дезориентировался в море. Его усилия по маневрированию судном и оборудованием на борту оказались безрезультатными", — говорится в сообщении.
По словам Франсуа, мимо него часто проплывали другие лодки. Доминиканец пытался остановить их и даже зажег огонь на своем судне, но его никто не видел. В итоге потерпевшего заметил самолет, который затем дал сингал ВМС Колумбии.
У доминиканца было вырезано слово "помощь" на корпусе лодки, когда ее обнаружили в 120 морских милях (222 километрах) к северо-западу от Пуэрто-Боливара.