https://ria.ru/20230120/obstrely-1846258270.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:19
2023-01-20T14:19
2023-01-20T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров