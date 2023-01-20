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Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/obstrely-1846258270.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 20.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:19
2023-01-20T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк
14:19 20.01.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка
Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Местные жительницы убираются во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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