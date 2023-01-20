https://ria.ru/20230120/obstrel-1846365715.html
ВСУ обстреляли три города Херсонской области в четверг
ВСУ обстреляли три города Херсонской области в четверг - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ обстреляли три города Херсонской области в четверг
Украинские войска обстреливали в четверг гражданскую инфраструктуру в трёх городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, есть разрушения,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:56
2023-01-20T18:56
2023-01-20T18:56
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреливали в четверг гражданскую инфраструктуру в трёх городах Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра, есть разрушения, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона. Обстрелу из ствольной артиллерии подверглись Казачьи Лагеря, Каховка и Голая пристань. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Вчера днем ВСУ выпустили по городу Казачьи Лагеря 17 снарядов из ствольной артиллерии. ... По городу Каховка пять снарядов из ствольной артиллерии, в результате обстрела разрушен частный гражданский дом. Ночью, в 23.45, ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру город Голая Пристань, выпустив 10 снарядов", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, днепр (город), вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ обстреляли три города Херсонской области в четверг
В экстренных службах сообщили, что ВСУ обстреляли три города Херсонской области в четверг