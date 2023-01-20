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ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/obstrel-1846345441.html
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод
Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:59
2023-01-20T17:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ведомство отметило, что также поврежден один частный дом, опора ЛЭП и газопровод среднего давления. Ранее ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846286524.html
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донецкая народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
17:59 20.01.2023
 
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод

В ДНР сообщили, что ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово повредили ЛЭП и газопровод

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Карло-Марксово: - улица Космонавтов, 2, 4, 5 - многоквартирные жилые дома; - улица Правды, 4 - многоквартирный жилой дом; - улица Промышленная, 4, 6 - многоквартирные жилые дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, ведомство отметило, что также поврежден один частный дом, опора ЛЭП и газопровод среднего давления.
Ранее ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО.
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Вчера, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2023
 
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