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ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод
Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:59
2023-01-20T17:59
2023-01-20T17:59
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ведомство отметило, что также поврежден один частный дом, опора ЛЭП и газопровод среднего давления. Ранее ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846286524.html
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донецкая народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод
В ДНР сообщили, что ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово повредили ЛЭП и газопровод