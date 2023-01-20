https://ria.ru/20230120/obstrel-1846345441.html

ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод

ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод - РИА Новости, 20.01.2023

ВСУ при обстреле поселка Карло-Марксово в ДНР повредили ЛЭП и газопровод

Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:59

2023-01-20T17:59

2023-01-20T17:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

в мире

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Шесть многоквартирных домов и один частный, ЛЭП и газопровод повреждены в результате обстрела украинскими войсками из РСЗО поселка Карло-Марксово в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ведомство отметило, что также поврежден один частный дом, опора ЛЭП и газопровод среднего давления. Ранее ведомство сообщило, что украинские войска выпустили по Карло-Марксово в ДНР шесть ракет из РСЗО.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846286524.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, в мире, вооруженные силы украины