https://ria.ru/20230120/obstrel-1846152428.html

В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле

В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 20.01.2023

В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле

Мирный житель пострадал в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:45

2023-01-20T08:45

2023-01-20T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранение получил мужчина", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html

гольмовский

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, сцкк