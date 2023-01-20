https://ria.ru/20230120/obstrel-1846152428.html
В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле
В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 20.01.2023
В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель пострадал в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:45
2023-01-20T08:45
2023-01-20T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
гольмовский
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Гольмовского со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранение получил мужчина", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html
гольмовский
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, гольмовский, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Гольмовский, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле
В Гольмовском мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ