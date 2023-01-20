https://ria.ru/20230120/neft-1846215792.html

Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа

Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 20.01.2023

Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа

Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:24

2023-01-20T12:24

2023-01-20T12:24

экономика

николай шульгинов

пакистан

россия

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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Пакистана Аяза Садика. "Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях, поставки российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года", - говорится в сообщении по итогам восьмого заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html

пакистан

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, николай шульгинов, пакистан, россия