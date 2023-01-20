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Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа
Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 20.01.2023
Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа
Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:24
2023-01-20T12:24
2023-01-20T12:24
экономика
николай шульгинов
пакистан
россия
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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Пакистана Аяза Садика. "Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях, поставки российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года", - говорится в сообщении по итогам восьмого заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, николай шульгинов, пакистан, россия
Экономика, Николай Шульгинов, Пакистан, Россия
Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа
Россия и Пакистан в марте планируют согласовать детали по поставкам нефти и газа