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Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 20.01.2023
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Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа
Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа - РИА Новости, 20.01.2023
Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа
Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:24
2023-01-20T12:24
экономика
николай шульгинов
пакистан
россия
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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Пакистана Аяза Садика. "Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях, поставки российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года", - говорится в сообщении по итогам восьмого заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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экономика, николай шульгинов, пакистан, россия
Экономика, Николай Шульгинов, Пакистан, Россия
12:24 20.01.2023
 
Россия и Пакистан к апрелю согласуют детали по поставкам нефти и газа

Россия и Пакистан в марте планируют согласовать детали по поставкам нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Поставки нефти и газа из России в Пакистан будут основаны на взаимных интересах, согласование завершится не позднее марта 2023 года, следует из совместного заявления министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Пакистана Аяза Садика.
"Стороны договорились, что после достижения принципиальной договоренности о технических деталях, поставки российских нефти и газа в Пакистан будут основываться на взаимных экономических интересах обеих стран. Процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта 2023 года", - говорится в сообщении по итогам восьмого заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 16:49
Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года
 
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