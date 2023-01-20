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Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти - РИА Новости, 20.01.2023
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Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти
Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти - РИА Новости, 20.01.2023
Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти
Россия и Пакистан достигла концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:01
2023-01-20T11:13
россия
пакистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан достигла концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников."Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан", - сказал он в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран.Также Мочальников отметил, что в ходе встреч сторон были обсуждены все вопросы, касающиеся "Пакистанского потока", и на них были "даны ответы".
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россия, пакистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Пакистан, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
11:01 20.01.2023 (обновлено: 11:13 20.01.2023)
 
Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти

Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по поставкам нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан достигла концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан", - сказал он в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран.
Также Мочальников отметил, что в ходе встреч сторон были обсуждены все вопросы, касающиеся "Пакистанского потока", и на них были "даны ответы".
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РоссияПакистанМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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