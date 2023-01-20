https://ria.ru/20230120/neft-1846177991.html

Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти

Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти - РИА Новости, 20.01.2023

Россия и Пакистан достигли договоренностей по поставкам нефти

Россия и Пакистан достигла концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:01

2023-01-20T11:01

2023-01-20T11:13

россия

пакистан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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ИСЛАМАБАД, 20 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан достигла концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников."Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан", - сказал он в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран.Также Мочальников отметил, что в ходе встреч сторон были обсуждены все вопросы, касающиеся "Пакистанского потока", и на них были "даны ответы".

https://ria.ru/20230119/neft-1846099083.html

россия

пакистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пакистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика