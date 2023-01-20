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Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере - РИА Новости, 20.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230120/nauka-1846340151.html
Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере
Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере - РИА Новости, 20.01.2023
Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере
Президиум президентского Совета по науке и образованию проанализирует 97 научных работ для выдвижения на премию президента в области науки и инноваций для... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:43
2023-01-20T18:37
наука
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президиум президентского Совета по науке и образованию проанализирует 97 научных работ для выдвижения на премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых за прошедший год, чтобы представить их на заседании Совета, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который провел заседание президиума. По его словам, всего на соискание премии было подано 157 работ, после независимой экспертизы список сократился до 97. Медведев отметил, что лауреатами премии с 2008 года стало 67 исследователей со всей страны, они работают сегодня как в России, так и за рубежом. "Отрадно, что количество работ, которые заявляются на премию для молодых ученых, как правило, превосходит даже количество работ, которые идут на самую главную премию. Это означает, что молодые активно работают, предлагаются их работы на эту премию, и это должно все-таки обеспечить нам известные конкурентные преимущества в сфере науки и практического применения научных результатов", - сказал зампред Совбеза и предложил приступить к работе. "Не самая простая задача - сделать выбор, чтобы на заседании Совета при президенте были определены приоритетные кандидатуры. Исхожу из того, что список, который представлен, будет внимательно проанализирован", - отметил он. Кроме того, Медведев предложил обсудить подготовку к заседанию Совета по науке и образованию, в частности, рассмотреть вопрос о реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере.
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дмитрий медведев, россия
Наука, Дмитрий Медведев, Россия
17:43 20.01.2023 (обновлено: 18:37 20.01.2023)
 
Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере

Зампредседателя Совбеза Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. 20 января 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию. 20 января 2023
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президиум президентского Совета по науке и образованию проанализирует 97 научных работ для выдвижения на премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых за прошедший год, чтобы представить их на заседании Совета, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который провел заседание президиума.
По его словам, всего на соискание премии было подано 157 работ, после независимой экспертизы список сократился до 97.
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Медведев отметил, что лауреатами премии с 2008 года стало 67 исследователей со всей страны, они работают сегодня как в России, так и за рубежом.
"Отрадно, что количество работ, которые заявляются на премию для молодых ученых, как правило, превосходит даже количество работ, которые идут на самую главную премию. Это означает, что молодые активно работают, предлагаются их работы на эту премию, и это должно все-таки обеспечить нам известные конкурентные преимущества в сфере науки и практического применения научных результатов", - сказал зампред Совбеза и предложил приступить к работе.
"Не самая простая задача - сделать выбор, чтобы на заседании Совета при президенте были определены приоритетные кандидатуры. Исхожу из того, что список, который представлен, будет внимательно проанализирован", - отметил он.
Кроме того, Медведев предложил обсудить подготовку к заседанию Совета по науке и образованию, в частности, рассмотреть вопрос о реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере.
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