https://ria.ru/20230120/nato-1846303685.html

Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию

Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию - РИА Новости, 20.01.2023

Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию, поскольку страна является общим партнером альянса и Евросоюза. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:07

2023-01-20T16:07

2023-01-20T16:07

в мире

майя санду

кишинев

европа

молдавия

нато

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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию, поскольку страна является общим партнером альянса и Евросоюза. "Молдавия находится в ситуации большого давления, им нужна наша поддержка - ЕС, НАТО. Я, наверное, поеду в Кишинев. Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС, я думаю, что вместе мы можем предложить много интересного", - заявил Джоанэ в интервью телеканал Digi 24. Он напомнил, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла: страна нуждается в системах ПВО. Джоанэ подчеркнул, что в НАТО и ЕС настроены оказывать Кишиневу помощь. "У Молдавии есть реальный шанс вырваться из этой непростой географии и отправиться вместе с нами в цивилизованную Европу. Молдавские лидеры имеют права, у них есть конституция нейтралитета, но это не подразумевает пассивность", - заявил замгенсека НАТО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230113/integratsiya-1844725376.html

https://ria.ru/20230112/dodon-1844511517.html

кишинев

европа

молдавия

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в мире, майя санду, кишинев, европа, молдавия, нато, евросоюз