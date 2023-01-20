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Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию - РИА Новости, 20.01.2023
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Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию
Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию - РИА Новости, 20.01.2023
Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию, поскольку страна является общим партнером альянса и Евросоюза. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:07
2023-01-20T16:07
в мире
майя санду
кишинев
европа
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию, поскольку страна является общим партнером альянса и Евросоюза. "Молдавия находится в ситуации большого давления, им нужна наша поддержка - ЕС, НАТО. Я, наверное, поеду в Кишинев. Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС, я думаю, что вместе мы можем предложить много интересного", - заявил Джоанэ в интервью телеканал Digi 24. Он напомнил, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла: страна нуждается в системах ПВО. Джоанэ подчеркнул, что в НАТО и ЕС настроены оказывать Кишиневу помощь. "У Молдавии есть реальный шанс вырваться из этой непростой географии и отправиться вместе с нами в цивилизованную Европу. Молдавские лидеры имеют права, у них есть конституция нейтралитета, но это не подразумевает пассивность", - заявил замгенсека НАТО. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230113/integratsiya-1844725376.html
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в мире, майя санду, кишинев, европа, молдавия, нато, евросоюз
В мире, Майя Санду, Кишинев, Европа, Молдавия, НАТО, Евросоюз
16:07 20.01.2023
 
Замгенсека НАТО намерен посетить Молдавию

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что намерен посетить Молдавию, поскольку страна является общим партнером альянса и Евросоюза.
"Молдавия находится в ситуации большого давления, им нужна наша поддержка - ЕС, НАТО. Я, наверное, поеду в Кишинев. Молдавия является общим партнером НАТО и ЕС, я думаю, что вместе мы можем предложить много интересного", - заявил Джоанэ в интервью телеканал Digi 24.
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Он напомнил, что президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла: страна нуждается в системах ПВО. Джоанэ подчеркнул, что в НАТО и ЕС настроены оказывать Кишиневу помощь.
"У Молдавии есть реальный шанс вырваться из этой непростой географии и отправиться вместе с нами в цивилизованную Европу. Молдавские лидеры имеют права, у них есть конституция нейтралитета, но это не подразумевает пассивность", - заявил замгенсека НАТО.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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В миреМайя СандуКишиневЕвропаМолдавияНАТОЕвросоюз
 
 
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