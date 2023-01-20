В Варшаве раскритиковали позицию Берлина по передаче Киеву танков
В Варшаве считают, что спор о передаче Киеву танков Leopard может привести к расколу НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 янв - РИА Новости. Спор о передаче Украине танков Leopard может привести к расколу в НАТО, считает советник президента Польши, бывший глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.
Ранее президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. В настоящее время ряд стран НАТО оказывают давление на Германию, производителя танков Leopard, добиваясь того, чтобы Берлин передал их Украине и дал согласие на такие же действия другим странам. Германия же не торопится делать ни того, ни другого.
По мнению Солоха, в ходе пятничной встречи министров обороны НАТО на военной базе Рамштайн в Германии "не будет принято ключевых решений" по вопросу передачи Украине танков Leopard.
При этом советник президента Польши считает, что если Германия не даст согласия на передачу танков, это будет означать "трещину в самом НАТО". "Это было бы крайне невыгодно для общей ситуации внутри альянса", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.