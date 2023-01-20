https://ria.ru/20230120/nato-1846244678.html

В Варшаве раскритиковали позицию Берлина по передаче Киеву танков

В Варшаве раскритиковали позицию Берлина по передаче Киеву танков - РИА Новости, 20.01.2023

В Варшаве раскритиковали позицию Берлина по передаче Киеву танков

Спор о передаче Украине танков Leopard может привести к расколу в НАТО, считает советник президента Польши, бывший глава Бюро национальной безопасности... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:40

2023-01-20T13:40

2023-01-20T13:40

в мире

павел солох

анджей дуда

сергей лавров

германия

польша

украина

нато

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ВАРШАВА, 20 янв - РИА Новости. Спор о передаче Украине танков Leopard может привести к расколу в НАТО, считает советник президента Польши, бывший глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох. Ранее президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что его страна передаст роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Польша является инициатором создания этой коалиции. В настоящее время ряд стран НАТО оказывают давление на Германию, производителя танков Leopard, добиваясь того, чтобы Берлин передал их Украине и дал согласие на такие же действия другим странам. Германия же не торопится делать ни того, ни другого. По мнению Солоха, в ходе пятничной встречи министров обороны НАТО на военной базе Рамштайн в Германии "не будет принято ключевых решений" по вопросу передачи Украине танков Leopard. При этом советник президента Польши считает, что если Германия не даст согласия на передачу танков, это будет означать "трещину в самом НАТО". "Это было бы крайне невыгодно для общей ситуации внутри альянса", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

https://ria.ru/20230120/evrosoyuz-1846159778.html

германия

польша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, павел солох, анджей дуда, сергей лавров, германия, польша, украина, нато