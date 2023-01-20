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Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
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Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов
Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:41
2023-01-20T09:41
образование - общество
владивосток
приморский край
артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде января. Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. На 21-26 января объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы по краю будет -30…-38°C, на крайнем севере до -40…-45°C, на побережье -21…-28°C, в дневные часы до -27°C. Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается жгучий мороз и сильный ветер, не исключен слабый снег. Ночью до -27°C, днем до -23°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться как ниже -30°C. "В муниципальных школах с понедельника будет введено свободное посещение... В зависимости от погодных условий решение может поменяться", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока. В Артемовском городском округе посещение школ будет свободным с 21 по 26 января. "В случае если ребенок остается дома, родителям в обязательном порядке необходимо предупредить классного руководителя. Пропущенные дни не будут считаться пропуском, но выполнение заданий по предметам будет обязательным", - сообщает мэрия. Также в эти дни в Артеме вводится свободное посещение детсадов. В администрации Уссурийска РИА Новости сообщили, что аналогичное решение пока не принималось.
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владивосток
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образование - общество, владивосток, приморский край, артёмовский городской округ
Образование - Общество, Владивосток, Приморский край, Артёмовский городской округ
09:41 20.01.2023
 
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов

Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за морозов до минус 45 градусов

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде января.
Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. На 21-26 января объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы по краю будет -30…-38°C, на крайнем севере до -40…-45°C, на побережье -21…-28°C, в дневные часы до -27°C. Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается жгучий мороз и сильный ветер, не исключен слабый снег. Ночью до -27°C, днем до -23°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться как ниже -30°C.
"В муниципальных школах с понедельника будет введено свободное посещение... В зависимости от погодных условий решение может поменяться", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока.
В Артемовском городском округе посещение школ будет свободным с 21 по 26 января. "В случае если ребенок остается дома, родителям в обязательном порядке необходимо предупредить классного руководителя. Пропущенные дни не будут считаться пропуском, но выполнение заданий по предметам будет обязательным", - сообщает мэрия.
Также в эти дни в Артеме вводится свободное посещение детсадов.
В администрации Уссурийска РИА Новости сообщили, что аналогичное решение пока не принималось.
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Образование - ОбществоВладивостокПриморский крайАртёмовский городской округ
 
 
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