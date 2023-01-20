https://ria.ru/20230120/morozy-1846159593.html
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов
Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:41
2023-01-20T09:41
2023-01-20T09:41
образование - общество
владивосток
приморский край
артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде января. Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. На 21-26 января объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы по краю будет -30…-38°C, на крайнем севере до -40…-45°C, на побережье -21…-28°C, в дневные часы до -27°C. Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается жгучий мороз и сильный ветер, не исключен слабый снег. Ночью до -27°C, днем до -23°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться как ниже -30°C. "В муниципальных школах с понедельника будет введено свободное посещение... В зависимости от погодных условий решение может поменяться", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока. В Артемовском городском округе посещение школ будет свободным с 21 по 26 января. "В случае если ребенок остается дома, родителям в обязательном порядке необходимо предупредить классного руководителя. Пропущенные дни не будут считаться пропуском, но выполнение заданий по предметам будет обязательным", - сообщает мэрия. Также в эти дни в Артеме вводится свободное посещение детсадов. В администрации Уссурийска РИА Новости сообщили, что аналогичное решение пока не принималось.
https://ria.ru/20230115/yakutsk-1844929851.html
владивосток
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, владивосток, приморский край, артёмовский городской округ
Образование - Общество, Владивосток, Приморский край, Артёмовский городской округ
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов
Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за морозов до минус 45 градусов
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде января.
Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. На 21-26 января объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы по краю будет -30…-38°C, на крайнем севере до -40…-45°C, на побережье -21…-28°C, в дневные часы до -27°C. Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается жгучий мороз и сильный ветер, не исключен слабый снег. Ночью до -27°C, днем до -23°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться как ниже -30°C.
"В муниципальных школах с понедельника будет введено свободное посещение... В зависимости от погодных условий решение может поменяться", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока.
В Артемовском городском округе
посещение школ будет свободным с 21 по 26 января. "В случае если ребенок остается дома, родителям в обязательном порядке необходимо предупредить классного руководителя. Пропущенные дни не будут считаться пропуском, но выполнение заданий по предметам будет обязательным", - сообщает мэрия.
Также в эти дни в Артеме вводится свободное посещение детсадов.
В администрации Уссурийска
РИА Новости сообщили, что аналогичное решение пока не принималось.