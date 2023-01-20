https://ria.ru/20230120/morozy-1846159593.html

Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов

Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023

Во Владивостоке вводят свободное посещение школ из-за аномальных морозов

Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:41

2023-01-20T09:41

2023-01-20T09:41

образование - общество

владивосток

приморский край

артёмовский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Власти с 23 января вводят свободное посещение школ во Владивостоке и Артеме из-за аномальных морозов, которые ожидаются в Приморском крае в третьей декаде января. Синоптики ранее предупредили об аномальных морозах в регионе. На 21-26 января объявлено штормовое предупреждение. В ночные часы по краю будет -30…-38°C, на крайнем севере до -40…-45°C, на побережье -21…-28°C, в дневные часы до -27°C. Во Владивостоке в начале следующей недели ожидается жгучий мороз и сильный ветер, не исключен слабый снег. Ночью до -27°C, днем до -23°C. С учетом ветра и влажности будет ощущаться как ниже -30°C. "В муниципальных школах с понедельника будет введено свободное посещение... В зависимости от погодных условий решение может поменяться", - сообщили журналистам в мэрии Владивостока. В Артемовском городском округе посещение школ будет свободным с 21 по 26 января. "В случае если ребенок остается дома, родителям в обязательном порядке необходимо предупредить классного руководителя. Пропущенные дни не будут считаться пропуском, но выполнение заданий по предметам будет обязательным", - сообщает мэрия. Также в эти дни в Артеме вводится свободное посещение детсадов. В администрации Уссурийска РИА Новости сообщили, что аналогичное решение пока не принималось.

https://ria.ru/20230115/yakutsk-1844929851.html

владивосток

приморский край

артёмовский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, владивосток, приморский край, артёмовский городской округ