https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846252010.html

Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой

Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой - РИА Новости, 20.01.2023

Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой

Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:00

2023-01-20T14:00

2023-01-20T14:00

специальная военная операция на украине

александр осипов

безопасность

частичная мобилизация в россии

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840645760_0:0:2440:1372_1920x0_80_0_0_fc38cb7dcf6518f72f936e119eb427f3.jpg

ЧИТА, 20 янв - РИА Новости. Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов. "Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам", - написал Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что отзыв многодетных отцов не повлечет никакой дополнительной мобилизации. В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили РИА Новости, что речь идёт об отцах с тремя и более детьми.

https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр осипов, безопасность, частичная мобилизация в россии, забайкальский край