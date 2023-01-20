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Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846252010.html
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой - РИА Новости, 20.01.2023
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой
Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:00
2023-01-20T14:00
специальная военная операция на украине
александр осипов
безопасность
частичная мобилизация в россии
забайкальский край
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ЧИТА, 20 янв - РИА Новости. Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов. "Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам", - написал Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что отзыв многодетных отцов не повлечет никакой дополнительной мобилизации. В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили РИА Новости, что речь идёт об отцах с тремя и более детьми.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html
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александр осипов, безопасность, частичная мобилизация в россии, забайкальский край
Специальная военная операция на Украине, Александр Осипов, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Забайкальский край
14:00 20.01.2023
 
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой

Губернатор Осипов: мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий. Архивное фото
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ЧИТА, 20 янв - РИА Новости. Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов.
"Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам", - написал Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что отзыв многодетных отцов не повлечет никакой дополнительной мобилизации.
В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили РИА Новости, что речь идёт об отцах с тремя и более детьми.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:48Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ОсиповБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииЗабайкальский край
 
 
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