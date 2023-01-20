https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846252010.html
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой - РИА Новости, 20.01.2023
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой
Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:00
2023-01-20T14:00
2023-01-20T14:00
специальная военная операция на украине
александр осипов
безопасность
частичная мобилизация в россии
забайкальский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840645760_0:0:2440:1372_1920x0_80_0_0_fc38cb7dcf6518f72f936e119eb427f3.jpg
ЧИТА, 20 янв - РИА Новости. Многодетных отцов, которые были мобилизованы из Забайкальского края, вернут домой, заявил губернатор региона Александр Осипов. "Принял решение: многодетные отцы, мобилизованные из Забайкалья, вернутся домой. Никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется. Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам", - написал Осипов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что отзыв многодетных отцов не повлечет никакой дополнительной мобилизации. В пресс-службе правительства Забайкалья уточнили РИА Новости, что речь идёт об отцах с тремя и более детьми.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846223995.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840644905_0:0:2725:2044_1920x0_80_0_0_11c2cd7a3a2e5c67078bd4225ec314e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов, безопасность, частичная мобилизация в россии, забайкальский край
Специальная военная операция на Украине, Александр Осипов, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Забайкальский край
Мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой
Губернатор Осипов: мобилизованных в Забайкалье многодетных отцов вернут домой