https://ria.ru/20230120/mishustin-1846301802.html
Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт
Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2023
Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт
Правительству премьер-министра Михаила Мишустина удалось за три года работы выстроить командную работу и минимизировать конфликты, а также обеспечить более... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:03
2023-01-20T16:03
2023-01-20T16:03
цены на нефть
евгений минченко
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительству премьер-министра Михаила Мишустина удалось за три года работы выстроить командную работу и минимизировать конфликты, а также обеспечить более высокий уровень взаимодействия и координации с администрацией президента РФ, заявил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Государственная дума РФ утвердила Мишустина новым председателем правительства РФ 16 января 2020 года. "По достижениям. Первое - выстроена командная работа, минимизированы конфликты... И удалось выстроить ситуацию, когда люди, которые никогда исторически с Мишустиным не (были) связаны, работают все в одной команде", - сказал Минченко на пресс-конференции "Три года на посту: деятельность правительства по оценкам россиян". Среди достижений правительства Мишустина эксперт также выделил более высокий уровень взаимодействия и координации с администрацией президента РФ, парламентом и Совбезом, удержание финансовой стабильности и курса валют, а также "энергетическая дипломатия". "То, что переговорщикам от России удалось удержать сделку ОПЕК+, то, что удалось удержать приемлемые для России цены на энергоносители. Удаётся, кстати говоря, даже сейчас, несмотря на все решения Запада о потолке цен на российские энергоносители. Мы видим, что, в общем-то, да, наши энергоносители торгуются с дисконтом, но тем не менее это обеспечивает необходимый баланс... За счет этого удержана финансовая стабильность", - подчеркнул Минченко. Он добавил, что вместо "больших и стратегических планов пришлось латать дыры" из-за пришедшей пандемии коронавируса, энергетического кризиса и санкционного давления: "И, в общем-то, в рамках этого антикризиса правительство по большому счёту существует до сих пор". "Правительство Мишустина планировалось Путиным как правительство прорыва и новой стратегии. Я помню тогда и экспертные оценки, и разговоры в элитах, такое социологические было мнение, что есть как бы такое ощущение застоя. Нет динамики. И, вот, пришёл Мишустин, чтобы задать эту динамику, эту стратегию", - добавил политолог.
https://ria.ru/20230119/ekonomika-1846011950.html
https://ria.ru/20230112/sobytiya-1844446559.html
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цены на нефть, евгений минченко, михаил мишустин, россия, опек
Цены на нефть, Евгений Минченко, Михаил Мишустин, Россия, ОПЕК
Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт
Эксперт Минченко считает, что правительству Мишустина удалось выстроить командную работу
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительству премьер-министра Михаила Мишустина удалось за три года работы выстроить командную работу и минимизировать конфликты, а также обеспечить более высокий уровень взаимодействия и координации с администрацией президента РФ, заявил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
Государственная дума РФ утвердила Мишустина новым председателем правительства РФ 16 января 2020 года.
"По достижениям. Первое - выстроена командная работа, минимизированы конфликты... И удалось выстроить ситуацию, когда люди, которые никогда исторически с Мишустиным не (были) связаны, работают все в одной команде", - сказал Минченко на пресс-конференции "Три года на посту: деятельность правительства по оценкам россиян".
Среди достижений правительства Мишустина эксперт также выделил более высокий уровень взаимодействия и координации с администрацией президента РФ, парламентом и Совбезом, удержание финансовой стабильности и курса валют, а также "энергетическая дипломатия".
"То, что переговорщикам от России удалось удержать сделку ОПЕК+
, то, что удалось удержать приемлемые для России цены на энергоносители. Удаётся, кстати говоря, даже сейчас, несмотря на все решения Запада о потолке цен на российские энергоносители. Мы видим, что, в общем-то, да, наши энергоносители торгуются с дисконтом, но тем не менее это обеспечивает необходимый баланс... За счет этого удержана финансовая стабильность", - подчеркнул Минченко.
Он добавил, что вместо "больших и стратегических планов пришлось латать дыры" из-за пришедшей пандемии коронавируса, энергетического кризиса и санкционного давления: "И, в общем-то, в рамках этого антикризиса правительство по большому счёту существует до сих пор".
"Правительство Мишустина планировалось Путиным как правительство прорыва и новой стратегии. Я помню тогда и экспертные оценки, и разговоры в элитах, такое социологические было мнение, что есть как бы такое ощущение застоя. Нет динамики. И, вот, пришёл Мишустин, чтобы задать эту динамику, эту стратегию", - добавил политолог.