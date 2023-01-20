https://ria.ru/20230120/mishustin-1846301802.html

Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт

Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2023

Правительство Мишустина выстроило командную работу, считает эксперт

Правительству премьер-министра Михаила Мишустина удалось за три года работы выстроить командную работу и минимизировать конфликты, а также обеспечить более... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:03

2023-01-20T16:03

2023-01-20T16:03

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михаил мишустин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правительству премьер-министра Михаила Мишустина удалось за три года работы выстроить командную работу и минимизировать конфликты, а также обеспечить более высокий уровень взаимодействия и координации с администрацией президента РФ, заявил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Государственная дума РФ утвердила Мишустина новым председателем правительства РФ 16 января 2020 года. "По достижениям. Первое - выстроена командная работа, минимизированы конфликты... И удалось выстроить ситуацию, когда люди, которые никогда исторически с Мишустиным не (были) связаны, работают все в одной команде", - сказал Минченко на пресс-конференции "Три года на посту: деятельность правительства по оценкам россиян". Среди достижений правительства Мишустина эксперт также выделил более высокий уровень взаимодействия и координации с администрацией президента РФ, парламентом и Совбезом, удержание финансовой стабильности и курса валют, а также "энергетическая дипломатия". "То, что переговорщикам от России удалось удержать сделку ОПЕК+, то, что удалось удержать приемлемые для России цены на энергоносители. Удаётся, кстати говоря, даже сейчас, несмотря на все решения Запада о потолке цен на российские энергоносители. Мы видим, что, в общем-то, да, наши энергоносители торгуются с дисконтом, но тем не менее это обеспечивает необходимый баланс... За счет этого удержана финансовая стабильность", - подчеркнул Минченко. Он добавил, что вместо "больших и стратегических планов пришлось латать дыры" из-за пришедшей пандемии коронавируса, энергетического кризиса и санкционного давления: "И, в общем-то, в рамках этого антикризиса правительство по большому счёту существует до сих пор". "Правительство Мишустина планировалось Путиным как правительство прорыва и новой стратегии. Я помню тогда и экспертные оценки, и разговоры в элитах, такое социологические было мнение, что есть как бы такое ощущение застоя. Нет динамики. И, вот, пришёл Мишустин, чтобы задать эту динамику, эту стратегию", - добавил политолог.

https://ria.ru/20230119/ekonomika-1846011950.html

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https://ria.ru/20230118/mishustin-1845748325.html

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цены на нефть, евгений минченко, михаил мишустин, россия, опек