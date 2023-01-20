20:33 20.01.2023 (обновлено: 21:14 20.01.2023)
В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине
Глава МИД Амир Абдоллахиан: Иран всеми силами стремится способствовать миру на Украине
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня, а также сосредоточению внимания сторон конфликта на достижении мира, заявил на Первом международном конгрессе успешных женщин глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"В украинском конфликте исламская республика всеми силами — на уровне президента и глав МИД — стремится установить режим прекращения огня и сосредоточить внимание сторон конфликта на достижении мира. Мы решительно против конфликта", — приводит слова Абдоллахиана агентство IRNA.
Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
В Москве ранее отмечали, что Украина настроена на эскалацию, а не на переговоры. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.