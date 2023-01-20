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В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/mir-1846387662.html
В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине
В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине
Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня, а также сосредоточению внимания сторон конфликта на достижении мира, заявил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:33
2023-01-20T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
иран
россия
украина
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня, а также сосредоточению внимания сторон конфликта на достижении мира, заявил на Первом международном конгрессе успешных женщин глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Накануне глава МИД Ирана заявил в интервью агентству TRT World, что Тегеран выступает за суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права. Поэтому, несмотря на отличные отношения с Москвой, страна не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов. Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России. В Москве ранее отмечали, что Украина настроена на эскалацию, а не на переговоры. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html
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в мире, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Иран, Россия, Украина
20:33 20.01.2023 (обновлено: 21:14 20.01.2023)
 
В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине

Глава МИД Амир Абдоллахиан: Иран всеми силами стремится способствовать миру на Украине

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня, а также сосредоточению внимания сторон конфликта на достижении мира, заявил на Первом международном конгрессе успешных женщин глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В украинском конфликте исламская республика всеми силами — на уровне президента и глав МИД — стремится установить режим прекращения огня и сосредоточить внимание сторон конфликта на достижении мира. Мы решительно против конфликта", — приводит слова Абдоллахиана агентство IRNA.

Накануне глава МИД Ирана заявил в интервью агентству TRT World, что Тегеран выступает за суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права. Поэтому, несмотря на отличные отношения с Москвой, страна не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов.
Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.
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В Москве ранее отмечали, что Украина настроена на эскалацию, а не на переговоры. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианИранРоссияУкраина
 
 
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