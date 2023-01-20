https://ria.ru/20230120/mir-1846387662.html

В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине

В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине - РИА Новости, 20.01.2023

В МИД Ирана заявили, что Тегеран стремится способствовать миру на Украине

Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня, а также сосредоточению внимания сторон конфликта на достижении мира, заявил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:33

2023-01-20T20:33

2023-01-20T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

иран

россия

украина

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тегеран всеми силами способствует установлению на Украине режима прекращения огня, а также сосредоточению внимания сторон конфликта на достижении мира, заявил на Первом международном конгрессе успешных женщин глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Накануне глава МИД Ирана заявил в интервью агентству TRT World, что Тегеран выступает за суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права. Поэтому, несмотря на отличные отношения с Москвой, страна не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов. Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России. В Москве ранее отмечали, что Украина настроена на эскалацию, а не на переговоры. Сегодня российское внешнеполитическое ведомство заявило, что в Киеве задает тон оголтелая "партия войны", утратившая чувство реальности, в таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, украина