https://ria.ru/20230120/mir-1846189093.html
Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией
Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией - РИА Новости, 20.01.2023
Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией
Китай рассчитывает, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив с изоляцией, Пекин со своей стороны намерен продолжить предоставлять... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:24
2023-01-20T11:24
2023-01-20T11:35
в мире
китай
пекин
цинь ган
мид кнр
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай рассчитывает, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив с изоляцией, Пекин со своей стороны намерен продолжить предоставлять миру новые возможности для развития, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в видеообращении к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года. "Мы ожидаем, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив изоляцией. Открытость несет прогресс, а замкнутость ведет к отсталости", - заявил Цинь Ган, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость внешнему миру, ускорять создание новой модели развития и продолжать непрерывно предоставлять миру новые возможности. Он выразил надежду, что в 2023 году мир станет более развитым и процветающим, и что разрыв между Севером и Югом сократится. "Бедные становятся еще беднее, а богатые — еще богаче, это несправедливо и не может продолжаться. Необходимо сделать так, чтобы результаты развития более справедливо приносили пользу народам всех стран", – указал он. Он добавил, что Китай намерен вносить больше мудрости и сил в содействие глобальному сбалансированному, скоординированному и инклюзивному развитию.
https://ria.ru/20221207/kitay-1836849497.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, цинь ган, мид кнр
В мире, Китай, Пекин, Цинь Ган, МИД КНР
11:24 20.01.2023 (обновлено: 11:35 20.01.2023)
Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией
Глава МИД Китая Цинь Ган выразил надежду, что в 2023 году мир станет более открытым
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости.
Китай рассчитывает, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив с изоляцией, Пекин со своей стороны намерен продолжить предоставлять миру новые возможности для развития, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в видеообращении
к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года.
"Мы ожидаем, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив изоляцией. Открытость несет прогресс, а замкнутость ведет к отсталости", - заявил Цинь Ган, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость внешнему миру, ускорять создание новой модели развития и продолжать непрерывно предоставлять миру новые возможности.
Он выразил надежду, что в 2023 году мир станет более развитым и процветающим, и что разрыв между Севером и Югом сократится. "Бедные становятся еще беднее, а богатые — еще богаче, это несправедливо и не может продолжаться. Необходимо сделать так, чтобы результаты развития более справедливо приносили пользу народам всех стран", – указал он. Он добавил, что Китай намерен вносить больше мудрости и сил в содействие глобальному сбалансированному, скоординированному и инклюзивному развитию.