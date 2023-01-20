https://ria.ru/20230120/mir-1846189093.html

Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией

Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией - РИА Новости, 20.01.2023

Глава МИД Китая выразил надежду, что в 2023 году мир покончит с изоляцией

Китай рассчитывает, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив с изоляцией, Пекин со своей стороны намерен продолжить предоставлять... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:24

2023-01-20T11:24

2023-01-20T11:35

в мире

китай

пекин

цинь ган

мид кнр

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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай рассчитывает, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив с изоляцией, Пекин со своей стороны намерен продолжить предоставлять миру новые возможности для развития, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в видеообращении к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года. "Мы ожидаем, что в 2023 году мир станет более открытым и интегрированным, покончив изоляцией. Открытость несет прогресс, а замкнутость ведет к отсталости", - заявил Цинь Ган, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость внешнему миру, ускорять создание новой модели развития и продолжать непрерывно предоставлять миру новые возможности. Он выразил надежду, что в 2023 году мир станет более развитым и процветающим, и что разрыв между Севером и Югом сократится. "Бедные становятся еще беднее, а богатые — еще богаче, это несправедливо и не может продолжаться. Необходимо сделать так, чтобы результаты развития более справедливо приносили пользу народам всех стран", – указал он. Он добавил, что Китай намерен вносить больше мудрости и сил в содействие глобальному сбалансированному, скоординированному и инклюзивному развитию.

https://ria.ru/20221207/kitay-1836849497.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, пекин, цинь ган, мид кнр