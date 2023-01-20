https://ria.ru/20230120/mi-8-1846251195.html

ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8

ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8 - РИА Новости, 20.01.2023

ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8

Российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:57

2023-01-20T13:57

2023-01-20T16:46

специальная военная операция на украине

россия

ми-8 амтш

безопасность

херсонская область

харьковская область

воздушно-космические силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846306407_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb040583788f9a3f3dd09cf10fa24b60.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российские системы ПВО сбили ещё один Ми-8 в районе Лозовой Харьковской области.Также за сутки уничтожено пять беспилотников в районах Бердянска, населенных пунктов в ЛНР и ДНР. Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в Запорожской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 374 украинских военных самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8121 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230108/samolety-1843495813.html

россия

херсонская область

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: сбиты два вертолета Ми-8 ВВС Украины За прошедшие сутки ВС РФ сбиты два вертолета Ми-8 ВВС Украины — Минобороны РФ 2023-01-20T13:57 true PT4M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ми-8 амтш, безопасность, херсонская область , харьковская область, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр