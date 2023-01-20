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ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8 - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/mi-8-1846251195.html
ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8
ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8 - РИА Новости, 20.01.2023
ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8
Российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:57
2023-01-20T16:46
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
безопасность
херсонская область
харьковская область
воздушно-космические силы россии
украина
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российские системы ПВО сбили ещё один Ми-8 в районе Лозовой Харьковской области.Также за сутки уничтожено пять беспилотников в районах Бердянска, населенных пунктов в ЛНР и ДНР. Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в Запорожской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 374 украинских военных самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8121 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230108/samolety-1843495813.html
россия
херсонская область
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Минобороны РФ: сбиты два вертолета Ми-8 ВВС Украины
За прошедшие сутки ВС РФ сбиты два вертолета Ми-8 ВВС Украины — Минобороны РФ
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россия, ми-8 амтш, безопасность, херсонская область , харьковская область, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Херсонская область , Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:57 20.01.2023 (обновлено: 16:46 20.01.2023)
 
ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8

Минобороны: ВС России за сутки сбили два украинских Ми-8 под Херсоном и Харьковом

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, российские системы ПВО сбили ещё один Ми-8 в районе Лозовой Харьковской области.
Также за сутки уничтожено пять беспилотников в районах Бердянска, населенных пунктов в ЛНР и ДНР. Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в Запорожской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 374 украинских военных самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8121 единица специальной военной автомобильной техники.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 15:39Специальная военная операция на Украине
ВКС России сбили пять самолетов воздушных сил Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМи-8 АМТШБезопасностьХерсонская областьХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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