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В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая - РИА Новости, 20.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230120/meropriyatiya-1846181139.html
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая - РИА Новости, 20.01.2023
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая
Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:36
2023-01-20T11:36
культура
новости культуры
леонид гайдай
иркутская область
амурская область
свободный
кино и сериалы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, сообщается на сайте правительства региона. Например, в январе в Свободном возложат цветы к памятнику Гайдая, пройдет музыкальный киномарафон "Бриллиантовый Вы наш!", накануне дня рождения режиссера состоится концерт-посвящение творчеству Гайдая. Кроме того, откроются выставки, в Благовещенске также начнут работать экспозиции, посвященные мастеру комедии. В течение года проведут викторины, интеллектуальные игры, квесты, часы искусств. Знаковым событием станет спецпрограмма и фотовыставка по мотивам творчества режиссера в ходе "Амурской осени", которые реализуют областная филармония и краеведческий музей Новикова-Даурскогого.Подготовку к юбилейной дате обсудили на первом онлайн-заседании организационного комитета в Минкультуры Приамурья и Иркутской области.
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новости культуры, леонид гайдай, иркутская область, амурская область, свободный, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Леонид Гайдай, Иркутская область, Амурская область, Свободный, Кино и сериалы
11:36 20.01.2023
 
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая

Более 30 мероприятий запланировано в Приамурье в честь 100-летия со дня рождения Гайдая

© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанкЛеонид Гайдай
Леонид Гайдай - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Василий Малышев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, сообщается на сайте правительства региона.

"Праздничные мероприятия будут идти в течение 2023 года как в Амурской области, где родился кинорежиссер, так и в Иркутской области, где начал свой творческий путь", — уточняется в публикации.

Например, в январе в Свободном возложат цветы к памятнику Гайдая, пройдет музыкальный киномарафон "Бриллиантовый Вы наш!", накануне дня рождения режиссера состоится концерт-посвящение творчеству Гайдая.
Кроме того, откроются выставки, в Благовещенске также начнут работать экспозиции, посвященные мастеру комедии. В течение года проведут викторины, интеллектуальные игры, квесты, часы искусств. Знаковым событием станет спецпрограмма и фотовыставка по мотивам творчества режиссера в ходе "Амурской осени", которые реализуют областная филармония и краеведческий музей Новикова-Даурскогого.
Подготовку к юбилейной дате обсудили на первом онлайн-заседании организационного комитета в Минкультуры Приамурья и Иркутской области.
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