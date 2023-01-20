https://ria.ru/20230120/meropriyatiya-1846181139.html
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая - РИА Новости, 20.01.2023
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая
Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:36
2023-01-20T11:36
2023-01-20T11:36
культура
новости культуры
леонид гайдай
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, сообщается на сайте правительства региона. Например, в январе в Свободном возложат цветы к памятнику Гайдая, пройдет музыкальный киномарафон "Бриллиантовый Вы наш!", накануне дня рождения режиссера состоится концерт-посвящение творчеству Гайдая. Кроме того, откроются выставки, в Благовещенске также начнут работать экспозиции, посвященные мастеру комедии. В течение года проведут викторины, интеллектуальные игры, квесты, часы искусств. Знаковым событием станет спецпрограмма и фотовыставка по мотивам творчества режиссера в ходе "Амурской осени", которые реализуют областная филармония и краеведческий музей Новикова-Даурскогого.Подготовку к юбилейной дате обсудили на первом онлайн-заседании организационного комитета в Минкультуры Приамурья и Иркутской области.
https://ria.ru/20230118/vystavka-1845571674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, леонид гайдай, иркутская область, амурская область, свободный, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Леонид Гайдай, Иркутская область, Амурская область, Свободный, Кино и сериалы
В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая
Более 30 мероприятий запланировано в Приамурье в честь 100-летия со дня рождения Гайдая
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости.
Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, сообщается
на сайте правительства региона.
"Праздничные мероприятия будут идти в течение 2023 года как в Амурской области, где родился кинорежиссер, так и в Иркутской области, где начал свой творческий путь", — уточняется в публикации.
Например, в январе в Свободном возложат цветы к памятнику Гайдая, пройдет музыкальный киномарафон "Бриллиантовый Вы наш!", накануне дня рождения режиссера состоится концерт-посвящение творчеству Гайдая.
Кроме того, откроются выставки, в Благовещенске также начнут работать экспозиции, посвященные мастеру комедии. В течение года проведут викторины, интеллектуальные игры, квесты, часы искусств. Знаковым событием станет спецпрограмма и фотовыставка по мотивам творчества режиссера в ходе "Амурской осени", которые реализуют областная филармония и краеведческий музей Новикова-Даурскогого.
Подготовку к юбилейной дате обсудили на первом онлайн-заседании организационного комитета в Минкультуры Приамурья и Иркутской области.