https://ria.ru/20230120/meropriyatiya-1846181139.html

В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая

В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая - РИА Новости, 20.01.2023

В Приамурье широко отметят 100 лет со дня рождения Гайдая

Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:36

2023-01-20T11:36

2023-01-20T11:36

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Более 30 культурно-массовых, информационно-просветительских и других мероприятий запланировано в Приамурье к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, сообщается на сайте правительства региона. Например, в январе в Свободном возложат цветы к памятнику Гайдая, пройдет музыкальный киномарафон "Бриллиантовый Вы наш!", накануне дня рождения режиссера состоится концерт-посвящение творчеству Гайдая. Кроме того, откроются выставки, в Благовещенске также начнут работать экспозиции, посвященные мастеру комедии. В течение года проведут викторины, интеллектуальные игры, квесты, часы искусств. Знаковым событием станет спецпрограмма и фотовыставка по мотивам творчества режиссера в ходе "Амурской осени", которые реализуют областная филармония и краеведческий музей Новикова-Даурскогого.Подготовку к юбилейной дате обсудили на первом онлайн-заседании организационного комитета в Минкультуры Приамурья и Иркутской области.

https://ria.ru/20230118/vystavka-1845571674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, леонид гайдай, иркутская область, амурская область, свободный, кино и сериалы