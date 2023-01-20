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Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/medvedchuk-1846298891.html
Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства
Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства - РИА Новости, 20.01.2023
Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства
Лишенных украинского гражданства и депутатских мандатов Виктора Медведчука и Тараса Козака все равно будут судить за государственную измену, сообщает украинский РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:55
2023-01-20T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
виктор медведчук
тарас козак
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лишенных украинского гражданства и депутатских мандатов Виктора Медведчука и Тараса Козака все равно будут судить за государственную измену, сообщает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на комментарий генеральной прокуратуры страны. "Поскольку на момент совершения инкриминируемых им действий они являлись гражданами Украины, лишение гражданства этих лиц не является преградой для привлечения их к уголовной ответственности в установленном законом порядке", - приводит "Громадське" комментарий ведомства в статье на своем сайте. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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в мире, виктор медведчук, тарас козак, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Украина, Оппозиционная платформа - За жизнь, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:55 20.01.2023
 
Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства

Медведчука и Козака будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лишенных украинского гражданства и депутатских мандатов Виктора Медведчука и Тараса Козака все равно будут судить за государственную измену, сообщает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на комментарий генеральной прокуратуры страны.
"Поскольку на момент совершения инкриминируемых им действий они являлись гражданами Украины, лишение гражданства этих лиц не является преградой для привлечения их к уголовной ответственности в установленном законом порядке", - приводит "Громадське" комментарий ведомства в статье на своем сайте.
Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной.
СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктор МедведчукТарас КозакУкраинаОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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