https://ria.ru/20230120/medvedchuk-1846298891.html

Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства

Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства - РИА Новости, 20.01.2023

Медведчука будут судить за госизмену, несмотря на лишение гражданства

Лишенных украинского гражданства и депутатских мандатов Виктора Медведчука и Тараса Козака все равно будут судить за государственную измену, сообщает украинский РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:55

2023-01-20T15:55

2023-01-20T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

виктор медведчук

тарас козак

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

служба безопасности украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лишенных украинского гражданства и депутатских мандатов Виктора Медведчука и Тараса Козака все равно будут судить за государственную измену, сообщает украинский телеканал "Громадське" со ссылкой на комментарий генеральной прокуратуры страны. "Поскольку на момент совершения инкриминируемых им действий они являлись гражданами Украины, лишение гражданства этих лиц не является преградой для привлечения их к уголовной ответственности в установленном законом порядке", - приводит "Громадське" комментарий ведомства в статье на своем сайте. Ранее Верховная рада Украины лишила мандатов депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что одобрил решение о лишении всех четверых украинского гражданства. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. При этом Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор медведчук, тарас козак, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр