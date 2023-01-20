https://ria.ru/20230120/medtsentr-1846200931.html
В Омской области откроется новый уникальный медицинский центр
В Омской области откроется новый уникальный медицинский центр - РИА Новости, 20.01.2023
В Омской области откроется новый уникальный медицинский центр
Губернатор Александр Бурков посетил новый уникальный многопрофильный медицинский центр, который откроется в конце февраля в Омской области, рассказали в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:47
2023-01-20T11:47
2023-01-20T11:47
омская область
александр бурков
омская область
омск
россия
урал
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ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков посетил новый уникальный многопрофильный медицинский центр, который откроется в конце февраля в Омской области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Клиника оснащена оборудованием последнего поколения. Среди прочего, в ней есть рентген-аппарат, с помощью которого можно сделать снимок всего позвоночника и исследовать его полностью. Открытие медицинского центра планируется в феврале в перестроенном здании клиники офтальмологии "Интервзгляд". Офтальмология здесь уже работает, а в ближайшее время планируется открытие всех остальных направлений. "В Омске появится новый многопрофильный центр с инновационным оборудованием. Здесь будут представлены такие направления, как маммология, вертебрология, травматология и ортопедия, реабилитация, лучевая диагностика. В перспективе планируется открытие гинекологии и проктологии. По всем профилям будут применяться исключительно инновационные технологии. К примеру, установлен единственный за Уралом рентгенаппарат, который позволяет исследовать позвоночный столб целиком. Сегодня в клинике побывал губернатор Омской области Александр Бурков", - сообщили в пресс-службе правительства. Современный рентген-аппарат позволяет определять плотность костной ткани. Грузоподъёмность у этого аппарата 300 кг, что редкость, поэтому решает проблему с обследованием пациентов с большим весом. "Здесь будет создано дополнительно 70 рабочих мест: это высококлассные врачи, медицинский персонал, это совершенно другой уровень заработной платы и условий для развития, освоения новых технологий в сфере медицины. Это всё создала частная компания. Мы понимаем, что медицина должна быть доступна, но без участия таких профессионалов, как в компании "Интервзгляд", сегодня невозможно развитие и государственной медицины", - подчеркнул губернатор Александр Бурков. Он отметил, что с открытием многофункционального медцентра будет реализован крупный инвестиционный проект. Для его оснащения только оборудования закуплено на 600 миллионов рублей. В целом проект обошёлся компании в более чем 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20230118/investitsii-1845738850.html
https://ria.ru/20221103/strategiya-1828939363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бурков, омская область, омск, россия, урал
Омская область , Александр Бурков, Омская область, Омск, Россия, Урал
В Омской области откроется новый уникальный медицинский центр
В Омской области в феврале откроется новый уникальный многопрофильный медицинский центр
ОМСК, 20 янв - РИА Новости.
Губернатор Александр Бурков посетил новый уникальный многопрофильный медицинский центр, который откроется в конце февраля в Омской области, рассказали
в пресс-службе регионального правительства.
Клиника оснащена оборудованием последнего поколения. Среди прочего, в ней есть рентген-аппарат, с помощью которого можно сделать снимок всего позвоночника и исследовать его полностью. Открытие медицинского центра планируется в феврале в перестроенном здании клиники офтальмологии "Интервзгляд". Офтальмология здесь уже работает, а в ближайшее время планируется открытие всех остальных направлений.
"В Омске
появится новый многопрофильный центр с инновационным оборудованием. Здесь будут представлены такие направления, как маммология, вертебрология, травматология и ортопедия, реабилитация, лучевая диагностика. В перспективе планируется открытие гинекологии и проктологии. По всем профилям будут применяться исключительно инновационные технологии. К примеру, установлен единственный за Уралом
рентгенаппарат, который позволяет исследовать позвоночный столб целиком. Сегодня в клинике побывал губернатор Омской области Александр Бурков", - сообщили в пресс-службе правительства.
Современный рентген-аппарат позволяет определять плотность костной ткани. Грузоподъёмность у этого аппарата 300 кг, что редкость, поэтому решает проблему с обследованием пациентов с большим весом.
"Здесь будет создано дополнительно 70 рабочих мест: это высококлассные врачи, медицинский персонал, это совершенно другой уровень заработной платы и условий для развития, освоения новых технологий в сфере медицины. Это всё создала частная компания. Мы понимаем, что медицина должна быть доступна, но без участия таких профессионалов, как в компании "Интервзгляд", сегодня невозможно развитие и государственной медицины", - подчеркнул губернатор Александр Бурков.
Он отметил, что с открытием многофункционального медцентра будет реализован крупный инвестиционный проект. Для его оснащения только оборудования закуплено на 600 миллионов рублей. В целом проект обошёлся компании в более чем 1 миллиард рублей.