https://ria.ru/20230120/makron-1846314002.html

Франция укрепит силы ядерного сдерживания

Франция укрепит силы ядерного сдерживания - РИА Новости, 20.01.2023

Франция укрепит силы ядерного сдерживания

Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:34

2023-01-20T16:34

2023-01-20T16:34

в мире

эммануэль макрон

франция

украина

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. "Нам необходимо усилить наше ядерное сдерживание, принять все меры, чтобы обеспечить его прочность, надежность и модернизацию с учетом особенных условий в мире. Это элемент, который ставит Францию в положение, отличное от других стран в Европе", - сказал Макрон в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что ядерное сдерживание "жизненно значимо", принимая во внимание конфликт на Украине. Французский президент также заявил в пятницу, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах.

https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846275095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, эммануэль макрон, франция, украина