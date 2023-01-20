https://ria.ru/20230120/makron-1846314002.html
Франция укрепит силы ядерного сдерживания
Франция укрепит силы ядерного сдерживания - РИА Новости, 20.01.2023
Франция укрепит силы ядерного сдерживания
Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:34
2023-01-20T16:34
2023-01-20T16:34
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. "Нам необходимо усилить наше ядерное сдерживание, принять все меры, чтобы обеспечить его прочность, надежность и модернизацию с учетом особенных условий в мире. Это элемент, который ставит Францию в положение, отличное от других стран в Европе", - сказал Макрон в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что ядерное сдерживание "жизненно значимо", принимая во внимание конфликт на Украине. Французский президент также заявил в пятницу, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах.
https://ria.ru/20230120/frantsiya-1846275095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина
Франция укрепит силы ядерного сдерживания
Макрон: Франция укрепит силы ядерного сдерживания на фоне конфликта на Украине
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости.
Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил
в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Нам необходимо усилить наше ядерное сдерживание, принять все меры, чтобы обеспечить его прочность, надежность и модернизацию с учетом особенных условий в мире. Это элемент, который ставит Францию в положение, отличное от других стран в Европе", - сказал Макрон в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Он отметил, что ядерное сдерживание "жизненно значимо", принимая во внимание конфликт на Украине
.
Французский президент также заявил в пятницу, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах.