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Франция укрепит силы ядерного сдерживания - РИА Новости, 20.01.2023
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Франция укрепит силы ядерного сдерживания
Франция укрепит силы ядерного сдерживания - РИА Новости, 20.01.2023
Франция укрепит силы ядерного сдерживания
Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:34
2023-01-20T16:34
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. "Нам необходимо усилить наше ядерное сдерживание, принять все меры, чтобы обеспечить его прочность, надежность и модернизацию с учетом особенных условий в мире. Это элемент, который ставит Францию в положение, отличное от других стран в Европе", - сказал Макрон в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что ядерное сдерживание "жизненно значимо", принимая во внимание конфликт на Украине. Французский президент также заявил в пятницу, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах.
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в мире, эммануэль макрон, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина
16:34 20.01.2023
 
Франция укрепит силы ядерного сдерживания

Макрон: Франция укрепит силы ядерного сдерживания на фоне конфликта на Украине

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Франция намерена укрепить силы своего ядерного сдерживания, заявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Нам необходимо усилить наше ядерное сдерживание, принять все меры, чтобы обеспечить его прочность, надежность и модернизацию с учетом особенных условий в мире. Это элемент, который ставит Францию в положение, отличное от других стран в Европе", - сказал Макрон в обращении к армии на авиабазе Мон-де-Марсан, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.
Он отметил, что ядерное сдерживание "жизненно значимо", принимая во внимание конфликт на Украине.
Французский президент также заявил в пятницу, что военный бюджет Франции на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами евро, выделенными на расходы военного ведомства в 2019-2025 годах.
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
14:50
Военный бюджет Франции до 2030 года увеличится до 400 миллиардов евро
 
В миреЭммануэль МакронФранцияУкраина
 
 
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