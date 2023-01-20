https://ria.ru/20230120/lutsenko-1846206892.html

Луценко: более 60 сельских педагогов Вологодчины получили "подьемные"

Луценко: более 60 сельских педагогов Вологодчины получили "подьемные" - РИА Новости, 20.01.2023

Луценко: более 60 сельских педагогов Вологодчины получили "подьемные"

Более 60 педагогов, работающих в сельских школах Вологодской области, воспользовались возможностью получения единовременной выплаты, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:58

2023-01-20T11:58

2023-01-20T11:58

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

андрей луценко

вологодский район

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ВОЛОГДА, 20 янв - РИА Новости. Более 60 педагогов, работающих в сельских школах Вологодской области, воспользовались возможностью получения единовременной выплаты, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области со ссылкой на заявление председателя заксобрания Андрея Луценко.С июля 2021 года в Вологодской области действует закон "О единовременной выплате педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности". Он был принят ещё прошлым созывом на 59-ой сессии Законодательного собрания.Решением парламентариев размер единовременной выплаты увеличился со 100 до 500 тысяч рублей. Вместе с этим, вырос и срок обязательного трудоустройства педагога с 3 до 5 лет.Ещё одно изменение касалось опыта работы. Право на единовременную выплату получили не только молодые учителя, впервые поступившие на работу, но и те, кто трудился в городской местности, но решил стать сельским учителем. В обоих случаях важно, чтобы возраст не превышал 35 лет.Закон призван решить одну из главных проблем образовательной системы – нехватку учителей в сельских школах. На момент его принятия в регионе насчитывалось 172 вакантных должности. К январю 2023 года этот показатель уменьшился до 105.Всего за полтора года единовременную выплату получили 63 педагога из 12 муниципалитетов. 47 из них пришли работать в школу после окончания образовательного учреждения, ещё 16 отправились в сельские школы из городской черты. Активнее всего возможностями закона пользовались в Вологодском районе – удалось привлечь 21 начинающего педагога и 9 с опытом работы в городских школах.В прошлом году областные депутаты также продлили до 2024 года предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Размер выплат – 1 миллион рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с государственной программой "Развитие образования".

https://ria.ru/20221206/byudzhet-1836623412.html

вологодский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

законодательное собрание вологодской области, андрей луценко, вологодский район