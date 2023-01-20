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В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/leopard-1846156461.html
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard - РИА Новости, 20.01.2023
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал нежелание Германии передавать танки Киеву, заявив, что "союзники потеряли внимание к сути... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:17
2023-01-20T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
линдси грэм
германия
украина
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал нежелание Германии передавать танки Киеву, заявив, что "союзники потеряли внимание к сути проблемы". "Союзники потеряли внимание к сути проблемы. Вы либо выигрываете, либо проигрываете. Не могу поверить, что мы еще спорим между собой", - заявил Грэм в интервью газете Politico. Он призвал администрацию США незамедлительно отправить американские танки Abrams на Украину, так как это "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу немецких танков Leopard. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Германия намерена передать Киеву танки Leopard, если сами США отправят на Украину свои танки Abrams, и не хочет рассматривать другие варианты. По данным CNN, в администрации президента США Джо Байдена растет раздражение относительно требований Германии. В Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять на Украину танки Abrams затратами на их содержание. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html
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в мире, линдси грэм, германия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Линдси Грэм, Германия, Украина, США
09:17 20.01.2023
 
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard

Сенатор Грэм: союзники отвлеклись от сути проблемы в вопросе передачи Киеву танков Leopard

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал нежелание Германии передавать танки Киеву, заявив, что "союзники потеряли внимание к сути проблемы".
"Союзники потеряли внимание к сути проблемы. Вы либо выигрываете, либо проигрываете. Не могу поверить, что мы еще спорим между собой", - заявил Грэм в интервью газете Politico.
Он призвал администрацию США незамедлительно отправить американские танки Abrams на Украину, так как это "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу немецких танков Leopard.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Германия намерена передать Киеву танки Leopard, если сами США отправят на Украину свои танки Abrams, и не хочет рассматривать другие варианты.
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По данным CNN, в администрации президента США Джо Байдена растет раздражение относительно требований Германии. В Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять на Украину танки Abrams затратами на их содержание.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛиндси ГрэмГерманияУкраинаСША
 
 
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