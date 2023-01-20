https://ria.ru/20230120/leopard-1846156461.html

В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard

В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard - РИА Новости, 20.01.2023

В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал нежелание Германии передавать танки Киеву, заявив, что "союзники потеряли внимание к сути... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:17

2023-01-20T09:17

2023-01-20T09:17

специальная военная операция на украине

в мире

линдси грэм

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал нежелание Германии передавать танки Киеву, заявив, что "союзники потеряли внимание к сути проблемы". "Союзники потеряли внимание к сути проблемы. Вы либо выигрываете, либо проигрываете. Не могу поверить, что мы еще спорим между собой", - заявил Грэм в интервью газете Politico. Он призвал администрацию США незамедлительно отправить американские танки Abrams на Украину, так как это "откроет шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу немецких танков Leopard. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Германия намерена передать Киеву танки Leopard, если сами США отправят на Украину свои танки Abrams, и не хочет рассматривать другие варианты. По данным CNN, в администрации президента США Джо Байдена растет раздражение относительно требований Германии. В Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять на Украину танки Abrams затратами на их содержание. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, линдси грэм, германия, украина, сша