https://ria.ru/20230120/lenoblast-1846194458.html

Стройкомплекс Ленинградской области по итогам 2022 года показал рост на 17%

Стройкомплекс Ленинградской области по итогам 2022 года показал рост на 17% - РИА Новости, 20.01.2023

Стройкомплекс Ленинградской области по итогам 2022 года показал рост на 17%

Строительный комплекс Ленинградской области по итогам 2022 года показал рост на 17% введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья по сравнению с прошлым... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:25

2023-01-20T11:25

2023-01-20T11:25

ленинградская область

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Строительный комплекс Ленинградской области по итогам 2022 года показал рост на 17% введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.По его словам, по итогам 2022 года строительный комплекс Ленинградской области ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья: 1,37 миллиона квадратных метров жилья возведено в многоквартирных домах и 2,59 миллиона в секторе индивидуального жилого строительства (ИЖС)."В начале прошлого года мы столкнулись с одним из самых тяжелых кризисов за последние годы, однако областные строители показали впечатляющий результат. Это говорит о росте на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Традиционно лидерами стали Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы", - отметил Барановский.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что в регионе действуют три государственные ипотечные программы: "Льготная ипотека" по ставке не более 7% годовых, "Семейная ипотека" — не более 6% годовых и "Сельская ипотека" — не более 3% годовых на строительство частного дома."Ежегодный ввод жилья в последние семь лет стабильно превышает два миллиона квадратных метров, а в 2021 году достиг 3,3 миллиона квадратных метров (+ 27% к 2020 году)", — подытожили в пресс-службе уточнив, что объем ввода жилья служит одним из основных показателей национального проекта "Жилье и городская среда" и помогает привлекать федеральные средства на строительство социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230120/postavki-1846178510.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье