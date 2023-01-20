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В Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели - РИА Новости, 20.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230120/kupel-1846181539.html
В Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели
В Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели - РИА Новости, 20.01.2023
В Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели
Мужчина начал тонуть во время погружения в крещенскую купель в Нижнем Тагиле, его достали из воды очевидцы, помощь спасателей не понадобилась, сообщили РИА... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:08
2023-01-20T11:08
хорошие новости
нижний тагил
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Мужчина начал тонуть во время погружения в крещенскую купель в Нижнем Тагиле, его достали из воды очевидцы, помощь спасателей не понадобилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина потерял сознание во время погружения в купель в акватории Тагильского пруда. На помощь молодому человеку пришел один из окунающихся, который вместе с другими очевидцами вытащил пострадавшего на берег. "Это была официально оборудованная купель. Помощь спасателей не понадобилась, ему помогли очевидцы из воды выбраться. Очевидцы находились ближе, но спасатели были в готовности, медик дежурил", - сказал собеседник агентства. Как добавили РИА Новости в епархиальном управлении Нижнетагильской епархии, инцидент произошел из-за того, что мужчина неправильно погрузился в купель. "Было неправильно совершено погружение, молодой человек погрузился с парапета с головой, а по всем правилам нельзя с головой погружаться в холодную воду. Батюшки стараются это озвучивать, также нельзя погружаться на полный желудок, нужно, конечно, делать это трезвым. Молодого человека вытащили оперативно, госпитализация ему не понадобилась", - отметили в епархии. По данным МЧС, в общей сложности 98 мест массового купания посетили более 15 тысяч свердловчан, происшествий не зафиксировано. Как подчеркнули в ведомстве, перед купаниями рекомендуется разогреть тело, сделать разминку, находится в проруби более одной минуты и после купания растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду. Категорически запрещается погружаться в непроверенные и необорудованные коробом купели, нырять в воду со льда, а также вперед головой.
https://ria.ru/20230119/kreschenie-1845903728.html
нижний тагил
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нижний тагил, происшествия
Хорошие новости, Нижний Тагил, Происшествия
11:08 20.01.2023
 
В Нижнем Тагиле спасли мужчину, потерявшего сознание в купели

В Нижнем Тагиле очевидцы спасли мужчину, потерявшего сознание в крещенской купели

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкКрещенская купель
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Крещенская купель. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Мужчина начал тонуть во время погружения в крещенскую купель в Нижнем Тагиле, его достали из воды очевидцы, помощь спасателей не понадобилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина потерял сознание во время погружения в купель в акватории Тагильского пруда. На помощь молодому человеку пришел один из окунающихся, который вместе с другими очевидцами вытащил пострадавшего на берег.
"Это была официально оборудованная купель. Помощь спасателей не понадобилась, ему помогли очевидцы из воды выбраться. Очевидцы находились ближе, но спасатели были в готовности, медик дежурил", - сказал собеседник агентства.
Как добавили РИА Новости в епархиальном управлении Нижнетагильской епархии, инцидент произошел из-за того, что мужчина неправильно погрузился в купель. "Было неправильно совершено погружение, молодой человек погрузился с парапета с головой, а по всем правилам нельзя с головой погружаться в холодную воду. Батюшки стараются это озвучивать, также нельзя погружаться на полный желудок, нужно, конечно, делать это трезвым. Молодого человека вытащили оперативно, госпитализация ему не понадобилась", - отметили в епархии.
По данным МЧС, в общей сложности 98 мест массового купания посетили более 15 тысяч свердловчан, происшествий не зафиксировано. Как подчеркнули в ведомстве, перед купаниями рекомендуется разогреть тело, сделать разминку, находится в проруби более одной минуты и после купания растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду. Категорически запрещается погружаться в непроверенные и необорудованные коробом купели, нырять в воду со льда, а также вперед головой.
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