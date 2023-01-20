21:51 20.01.2023 (обновлено: 23:24 20.01.2023)
В США назвали идею Байдена по Крыму безумием
TAC: план Вашингтона и Киева по захвату Крыма обернется катастрофой для Запада
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Идея американских властей о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям, пишет обозреватель The American Conservative Род Дреер.
"Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!" — отметил автор.
Вооружить Украину для нанесения удара по стратегически важному полуострову — это значит пойти на беспрецедентную эскалацию противостояния, последствия которого невозможно предугадать, подчеркнул колумнист.
"Распространение боевых действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет сокрушительной провокацией в отношении России. <…> Вашингтон играет с огнем", — резюмировал Дреер.
Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить российский полуостров силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что угрозы применить американское оружие по Крыму чрезвычайно опасны и будут иметь последствия.