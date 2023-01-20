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В США назвали идею Байдена по Крыму безумием - РИА Новости, 20.01.2023
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В США назвали идею Байдена по Крыму безумием
В США назвали идею Байдена по Крыму безумием - РИА Новости, 20.01.2023
В США назвали идею Байдена по Крыму безумием
Идея американских властей о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T21:51
2023-01-20T23:24
политика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Идея американских властей о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям, пишет обозреватель The American Conservative Род Дреер.Вооружить Украину для нанесения удара по стратегически важному полуострову — это значит пойти на беспрецедентную эскалацию противостояния, последствия которого невозможно предугадать, подчеркнул колумнист."Распространение боевых действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет сокрушительной провокацией в отношении России. &lt;…&gt; Вашингтон играет с огнем", — резюмировал Дреер.Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить российский полуостров силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники.Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что угрозы применить американское оружие по Крыму чрезвычайно опасны и будут иметь последствия.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846291630.html
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политика, сша, республика крым, россия, украина
Политика, США, Республика Крым, Россия, Украина
21:51 20.01.2023 (обновлено: 23:24 20.01.2023)
 
В США назвали идею Байдена по Крыму безумием

TAC: план Вашингтона и Киева по захвату Крыма обернется катастрофой для Запада

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Идея американских властей о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям, пишет обозреватель The American Conservative Род Дреер.
"Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!" — отметил автор.
Вооружить Украину для нанесения удара по стратегически важному полуострову — это значит пойти на беспрецедентную эскалацию противостояния, последствия которого невозможно предугадать, подчеркнул колумнист.
"Распространение боевых действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет сокрушительной провокацией в отношении России. <…> Вашингтон играет с огнем", — резюмировал Дреер.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что угрозы применить американское оружие по Крыму чрезвычайно опасны и будут иметь последствия.
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