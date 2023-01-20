https://ria.ru/20230120/krym-1846395870.html

В США назвали идею Байдена по Крыму безумием

В США назвали идею Байдена по Крыму безумием - РИА Новости, 20.01.2023

В США назвали идею Байдена по Крыму безумием

Идея американских властей о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T21:51

2023-01-20T21:51

2023-01-20T23:24

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Идея американских властей о возможности захвата Крыма украинскими войсками — настоящее безумие, которое приведет к непредсказуемым для Запада последствиям, пишет обозреватель The American Conservative Род Дреер.Вооружить Украину для нанесения удара по стратегически важному полуострову — это значит пойти на беспрецедентную эскалацию противостояния, последствия которого невозможно предугадать, подчеркнул колумнист."Распространение боевых действий на Крым, что возможно только с американской помощью, будет сокрушительной провокацией в отношении России. <…> Вашингтон играет с огнем", — резюмировал Дреер.Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попробует захватить российский полуостров силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники.Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что угрозы применить американское оружие по Крыму чрезвычайно опасны и будут иметь последствия.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846291630.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846334693.html

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политика, сша, республика крым, россия, украина