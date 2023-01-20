https://ria.ru/20230120/krym-1846278376.html

В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона

В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона - РИА Новости, 20.01.2023

В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона

В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:02

2023-01-20T15:02

2023-01-20T15:02

владимир константинов

владимир путин

киев

украина

россия

министерство обороны сша

оон

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. "Мы им этого не позволим сделать. Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены… Крым живет своей жизнью, Крым развивается, работают предприятия. Я был буквально вчера на перешейке (граница с Херсонской областью – ред.), там тоже все спокойно. Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, если в Вашингтоне и Киеве решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в другую плоскость. "Спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара - и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали - и многократно об этом заявляли. Они прекрасно об этом понимают, поэтому этот блеф, вброс таких заведомо нереальных событий - еще один способ поднять ставки, чтобы можно было отыграть назад и сказать: ну ладно, мы Крым трогать не будем, но вы сделайте то-то и то-то. Обычно это так происходит", – сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230120/krym-1846256429.html

https://ria.ru/20230120/krym-1846155288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир константинов, владимир путин, киев, украина, россия, министерство обороны сша, оон, безопасность