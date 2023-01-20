В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона
Глава парламента Крыма Константинов заявил о достаточной группировке для защиты региона
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время высадки десанта морской пехоты на учениях в Крыму
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты на учениях в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.
"Мы им этого не позволим сделать. Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены… Крым живет своей жизнью, Крым развивается, работают предприятия. Я был буквально вчера на перешейке (граница с Херсонской областью – ред.), там тоже все спокойно. Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, если в Вашингтоне и Киеве решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в другую плоскость.
"Спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара - и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали - и многократно об этом заявляли. Они прекрасно об этом понимают, поэтому этот блеф, вброс таких заведомо нереальных событий - еще один способ поднять ставки, чтобы можно было отыграть назад и сказать: ну ладно, мы Крым трогать не будем, но вы сделайте то-то и то-то. Обычно это так происходит", – сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".