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В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона - РИА Новости, 20.01.2023
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В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона
В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона - РИА Новости, 20.01.2023
В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона
В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:02
2023-01-20T15:02
владимир константинов
владимир путин
киев
украина
россия
министерство обороны сша
оон
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. "Мы им этого не позволим сделать. Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены… Крым живет своей жизнью, Крым развивается, работают предприятия. Я был буквально вчера на перешейке (граница с Херсонской областью – ред.), там тоже все спокойно. Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, если в Вашингтоне и Киеве решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в другую плоскость. "Спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара - и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали - и многократно об этом заявляли. Они прекрасно об этом понимают, поэтому этот блеф, вброс таких заведомо нереальных событий - еще один способ поднять ставки, чтобы можно было отыграть назад и сказать: ну ладно, мы Крым трогать не будем, но вы сделайте то-то и то-то. Обычно это так происходит", – сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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владимир константинов, владимир путин, киев, украина, россия, министерство обороны сша, оон, безопасность
Владимир Константинов, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, Министерство обороны США, ООН, Безопасность
15:02 20.01.2023
 
В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона

Глава парламента Крыма Константинов заявил о достаточной группировке для защиты региона

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время высадки десанта морской пехоты на учениях в Крыму
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты на учениях в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты на учениях в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. В Крыму сформирована достаточная военная группировка для защиты региона, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
14:12
В Совфеде исключили захват Крыма Украиной
"Мы им этого не позволим сделать. Фронт стабилизировался, в Крыму ситуация достаточно надежная. Группировка на случай каких-то экстренных мероприятий у нас достаточная. Крымчане верят вооруженным силам, Черноморскому флоту, поэтому в этом плане мы достаточно надежно защищены… Крым живет своей жизнью, Крым развивается, работают предприятия. Я был буквально вчера на перешейке (граница с Херсонской областью – ред.), там тоже все спокойно. Сил для обороны Крыма всегда было более чем достаточно", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, если в Вашингтоне и Киеве решат повысить ставки и попытаться атаковать Крым, то все перейдет в другую плоскость.
"Спецоперация очень быстро прекратится, потому что будет нанесен один, или два, или три, может быть, удара - и все закончится. Чего мы не хотим и чего избегали - и многократно об этом заявляли. Они прекрасно об этом понимают, поэтому этот блеф, вброс таких заведомо нереальных событий - еще один способ поднять ставки, чтобы можно было отыграть назад и сказать: ну ладно, мы Крым трогать не будем, но вы сделайте то-то и то-то. Обычно это так происходит", – сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учения в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
09:07
В Крыму посоветовали не сомневаться в способности России защитить себя
 
Владимир КонстантиновВладимир ПутинКиевУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАООНБезопасность
 
 
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